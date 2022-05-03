芝加哥賭場競標百利獲青睞 最快4日公布

巴利公司賭場具有改建快速的優勢。( 百利賭場官網)

根據可靠消息來源指出，芝加哥 市長萊特福特預計最快在4日宣布芝市新賭場的中選名單，那就是位於芝加哥論壇報印刷中心的百利公司賭場(Bally's Corporation)，目前所有跡象表明，百利公司在河西(river west)的賭場競標計畫，將從三家入圍 預定地中獲得青睞。

其他兩處入圍的地點，分別為緊鄰華埠的「瑞維斯78區賭場」(Rivers Chicago)、靠近新士兵球場(Solider Field)的硬石賭場(Hard Rock Chicago)。

芝加哥太陽報3日下午揭露，芝市3月份一項報告中表示，百利賭場提出位於芝加哥大道(Chicago Ave.)夾好斯提特街(Halsted St.)的芝加哥論壇報印刷廠地點，在三個入圍方案中遙遙領先。

目前三家入圍賭場中，百利是唯一一個支付2500萬元許可證的公司，這家也是預期為芝城帶來最多稅收的賭場，對於迫切需要賭場稅收揖注吃緊警察與消防員養老金的市府來說，這些都成為關鍵勝出考慮因素。

另方面，工會領導人與市議會的賭場委員會上周召開會議，要求三家賭場與工會組織簽署協議。消息人士透露，百利公司3日正在敲訂一份勞工協議，此協議將會使工會支持百利方案，一旦獲得政治勢力組織的支持，將有助於該案在市議會順利過關。

之前早有專家分析，從市府提出的遴選條件中，包括「此賭場能賺多少錢？」、「能多快開始開業？」、「得標公司是否與其他賭場有衝突？」為最主要考量標準。

芝加哥所以積極爭取設立賭場，主要目的就是想從伊利諾州、印第安納州 每年收進3.31億的賭場稅收中分得一杯羹，由於目前「瑞維斯78區賭場」的老闆，已經在歐海爾機場附近經營「瑞維斯賭場」，硬石賭場去年也在印第安納州設立了據點。

市府報告指出，目前百利公司主導的「芝加哥論壇報印刷廠賭場預定地」 (Chicago Tribune Publishing Center，777 W. Chicago Ave.)，是唯一還沒有在芝加哥有房產的競標者，因此也更有可能獨立運營，為芝加哥賭場帶來最大化的收益。

該份報告還提到，巴利賭場的預定地，可以很快興建臨時賭場，因為目前該印刷廠的北邊立即可以進行改造，預估最快2023年中期可開始營運，這也成為巴利賭場的優勢。

芝加哥百利賭場預計投資18億興建，賭場將包括3400台吃角子老虎機、173張賭桌，還有500個房間的旅館，六個餐廳及美食廣場，三家酒吧，以及可容納3000人的表演廳。