我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預期Fed升息 股指連漲2日

日防長3日訪美 明與奧斯丁會面 重申依法助台自衛

芝加哥賭場競標百利獲青睞 最快4日公布

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
巴利公司賭場具有改建快速的優勢。( 百利賭場官網)
巴利公司賭場具有改建快速的優勢。( 百利賭場官網)

根據可靠消息來源指出，芝加哥市長萊特福特預計最快在4日宣布芝市新賭場的中選名單，那就是位於芝加哥論壇報印刷中心的百利公司賭場(Bally's Corporation)，目前所有跡象表明，百利公司在河西(river west)的賭場競標計畫，將從三家入圍預定地中獲得青睞。

其他兩處入圍的地點，分別為緊鄰華埠的「瑞維斯78區賭場」(Rivers Chicago)、靠近新士兵球場(Solider Field)的硬石賭場(Hard Rock Chicago)。

芝加哥太陽報3日下午揭露，芝市3月份一項報告中表示，百利賭場提出位於芝加哥大道(Chicago Ave.)夾好斯提特街(Halsted St.)的芝加哥論壇報印刷廠地點，在三個入圍方案中遙遙領先。

目前三家入圍賭場中，百利是唯一一個支付2500萬元許可證的公司，這家也是預期為芝城帶來最多稅收的賭場，對於迫切需要賭場稅收揖注吃緊警察與消防員養老金的市府來說，這些都成為關鍵勝出考慮因素。

另方面，工會領導人與市議會的賭場委員會上周召開會議，要求三家賭場與工會組織簽署協議。消息人士透露，百利公司3日正在敲訂一份勞工協議，此協議將會使工會支持百利方案，一旦獲得政治勢力組織的支持，將有助於該案在市議會順利過關。

之前早有專家分析，從市府提出的遴選條件中，包括「此賭場能賺多少錢？」、「能多快開始開業？」、「得標公司是否與其他賭場有衝突？」為最主要考量標準。

芝加哥所以積極爭取設立賭場，主要目的就是想從伊利諾州、印第安納州每年收進3.31億的賭場稅收中分得一杯羹，由於目前「瑞維斯78區賭場」的老闆，已經在歐海爾機場附近經營「瑞維斯賭場」，硬石賭場去年也在印第安納州設立了據點。

市府報告指出，目前百利公司主導的「芝加哥論壇報印刷廠賭場預定地」 (Chicago Tribune Publishing Center，777 W. Chicago Ave.)，是唯一還沒有在芝加哥有房產的競標者，因此也更有可能獨立運營，為芝加哥賭場帶來最大化的收益。

該份報告還提到，巴利賭場的預定地，可以很快興建臨時賭場，因為目前該印刷廠的北邊立即可以進行改造，預估最快2023年中期可開始營運，這也成為巴利賭場的優勢。

芝加哥百利賭場預計投資18億興建，賭場將包括3400台吃角子老虎機、173張賭桌，還有500個房間的旅館，六個餐廳及美食廣場，三家酒吧，以及可容納3000人的表演廳。

芝加哥 入圍 印第安納州

上一則

「鬼娃」漂上岸 德州海生物研究員：沒頭髮最毛骨悚然

下一則

搬家業者U-Haul: 2021年德州遷入居冠　佛州第二　　　

延伸閱讀

芝加哥華埠劫車頻發 警局發布警訊

芝加哥華埠劫車頻發 警局發布警訊
芝加哥台聯會時事講座 分析美中台關係

芝加哥台聯會時事講座 分析美中台關係
惡化治安 加深賭博成癮 芝華埠強烈拒絕在78區蓋賭場

惡化治安 加深賭博成癮 芝華埠強烈拒絕在78區蓋賭場

芝市長：建賭場勢在必行 否則只能增稅

芝市長：建賭場勢在必行 否則只能增稅
芝加哥第3區區長 反對興建硬石賭場

芝加哥第3區區長 反對興建硬石賭場
博彩復甦、人力短缺 賭場競相招工

博彩復甦、人力短缺 賭場競相招工

熱門新聞

27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10

超人氣

更多 >
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴
經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險
巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅
台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次