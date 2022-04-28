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巨富霸氣喊話馬斯克 推特遷德州 土地不要錢

編譯組／綜合報導 
農場巨富想送地給馬斯克，吸引推特總部遷德州。(Schwertner Farms Inc.網頁)
農場巨富想送地給馬斯克，吸引推特總部遷德州。(Schwertner Farms Inc.網頁)

馬斯克(Elon Musk)25日(周一)宣布併購推特以後，德州一位巨富隨即呼籲馬斯克把推特總部遷到奧斯汀北郊的許沃納(Schwertner)，他願意在那裡捐出100英畝土地給馬斯克。

德州巨富吉姆許沃納(Jim Schwertner)26日(周二)在推特上發文招呼馬斯克：「伊隆，把推特總部遷到德州許沃納來吧，我會送你100英畝土地。」吉姆許沃納是許沃納農場企業(Schwertner Farms Inc.)的執行長，他在德州中部擁有的農莊廣達2萬英畝，橫跨貝爾縣(Bell County)和威廉森縣(Williamson County)。威廉森縣第四區的縣政委員波爾斯(Commissioner Russ Boles)指出，吉姆許沃納此言絕非子虛烏有的大話。

推特如果遷到許沃納，對當地以及德州全境都有重大經濟利益，也會讓德州政府官員臉上大有光彩，艾伯特州長在25日已向馬斯克招手，吉姆許沃納的善意之舉顯然對徵召推特前來德州更有幫助。波爾斯指出，韓國科技巨擘三星企業(Samsung)最近剛和威廉森縣達成合作協議，這一帶將會成為美國新的科技業重心。

馬斯克經營的企業中，已有許多家在德州設立重大營運點，譬如特斯拉電動車(Tesla)將把總部遷到查維斯縣(Travis County)，「鑽地公司」(The Boring Company)是在奧斯汀郊區的福祿格維爾(Pflugerville)，太空探索科技公司SpaceX把發射站設在布朗士維爾(Brownsville)東邊的波卡奇卡(Boca Chica)。

奧斯汀商會執行長蘿菈賀夫曼(Laura Huffman)指出，因為德州大學主校就在奧斯汀，此地科技人才充裕，而且公餘之暇休閒娛樂的地點極多，文藝活動興盛，因此馬斯克如果把推特總部遷到德州中部，絕對不會是意外之舉。

德州 馬斯克 推特

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