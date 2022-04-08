我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

掌摑代價 威爾史密斯未來10年遭禁參加奧斯卡典禮

應對Fed緊縮 那指4周首跌

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

編譯組／綜合報導
低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)
低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

剛發布的IRS查稅分析報告指出，低收入人士被查稅的機率竟是高收入者的三倍之多，休士頓一名稅務律師解說這個看似不合常理的現象。

位於紐約上州的雪城大學(Syracuse University)是以媒體、資訊和通訊科系著稱的高等學府，拜登總統1968年從這裡的法學院畢業。該校的交易紀錄交換所TRAC(Transactional Records Access Clearinghouse)每個月從國稅局IRS取得報稅相關紀錄，經過分析整理後發現，年收入在20萬到100萬之間的報稅人，每一千人中有4.5人被查稅；但收入在2萬5000元以下的人，每千人中卻反而有13人遭查稅。

高收入者如果逃漏稅，被查出後IRS可能得到的金額會比較多，因此低收入者被查稅的機率竟是高收入者的三倍，顯然不合常理。稅務律師安撒利(Mansoor Ansari)指出，這種反常態現象有兩個原因，如果低收入者願意自己多下一點功夫，就可以把這兩個原因一併解決，不會淪落到被IRS查稅的「恐怖」下場。

安撒利指出，過去20年來IRS缺人的情況越來越嚴重，2020年收入的報稅資料，還有4000萬份到現在還沒處理。高收入者的稅表可能很複雜，多數IRS的員工沒有足夠的專業知識去找出破綻，但低收入者的1040稅表很簡單，很容易看出破綻，因此被找到毛病的機會較高。

安撒利指出，低收入者如果能下點功夫研讀報稅指示(tax return instructions)，自己來填寫稅表，就比較不會被查稅。在現行法規之下，人人都可以替人報稅，連高中畢業的學歷都不需要，也不必得到某種認證，這就讓一些不肖之徒有機可乘，他們看準了低收入人士知識水平普遍較低的弱點，號稱只要付一點點錢就可以幫忙報稅，以吸引顧客上門。

但不肖之徒主要靠退稅分成來賺錢，譬如顧客如果可以得到3600元退稅，傭金就是600元，而填出一份簡單稅表只要半小時，半小時賺600元，這是極高的時薪。這些幫忙報稅的人給顧客填出極多的扣減，好讓自己多得傭金，但許多扣減是不合稅法的，等顧客被IRS查稅時，這些幫助報稅的人早已不知去向，一切的責任和罰金都由顧客自己承擔。

低收入 報稅 IRS

上一則

新州女性民選官員不到三分之一 全美排名30

延伸閱讀

國稅局破除退稅5誤區 建議納稅人直接上網站查詢進度

國稅局破除退稅5誤區 建議納稅人直接上網站查詢進度
等待退稅？ 國稅局破除五誤區

等待退稅？ 國稅局破除五誤區
國稅局提醒：報稅細核第3輪補助金

國稅局提醒：報稅細核第3輪補助金
國稅局：報稅時 留意核對第3輪補助金

國稅局：報稅時 留意核對第3輪補助金
國稅局提醒：報稅時留意第三輪補助金額核對

國稅局提醒：報稅時留意第三輪補助金額核對
國稅局目前處理稅單的進程

國稅局目前處理稅單的進程

熱門新聞

密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
由Christian Cupboard Emergency Food Shelf非營利組織所設立的今日採收(Today’s Harvest)的免費食物領取站，提供免費蔬果或食物商品。(記者陳曼玲/攝影)

菜價節節漲 明州主婦開源節流有方

2022-04-01 02:00
休士頓房產價格還會持續上漲。（KHOU）

休士頓房市熱 房價、租金都漲 專家：明年還會再漲

2022-04-01 11:12
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48

超人氣

更多 >
反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘
谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元