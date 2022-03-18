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稱傑出女性是「男人」 德州檢察長推文被標仇恨行為

編譯組／綜合報導
德州檢察長帕克斯頓遭到推特標示為「仇恨行為」的發文。（推特）
德州檢察長帕克斯頓遭到推特標示為「仇恨行為」的發文。（推特）

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）持續在變性議題上引爆爭議。主流報刊USA Today近日為了慶祝女性歷史月，因此選出一群傑出女性，但是其中的聯邦衛生部助理部長列文（Rachel Levine）卻被帕克斯頓點名，以推文特別說「列文是個男人」，再度引發LGBTQ團體的強烈抗議。

最後推特表態，將帕克斯頓17日的推文標示為「仇恨行為」（hateful conduct），因為他妄加評論列文的性別，但是因為議題具有公共討論價值，因此予以保留，讓民眾都可觀看。

64歲的列文是海軍上將，先前曾任賓州衛生廳長。與她同時入選的還有體操選手拜爾絲（Simone Biles）與慈善家梅琳達（Melinda French Gates）。除了LGBTQ團體痛批帕克斯頓的不當言行，不應擔任公職；民主黨籍聯邦眾議員Raja Krishnamoorthi還直言批評帕克斯頓就是個歧視多元性別的偏執狂與霸凌者。

帕克斯頓2月時已經因變性議題引爆過一次輿論撻伐。當時他宣稱，改變兒童性別是虐童行為，德州因此有數十個家庭遭到調查，部分家庭最後選擇搬到他州。

德州 LGBTQ 拜爾絲

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