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馬州蒙郡公寓爆炸坍塌 至少5重傷 疑瓦斯洩漏

馬州蒙郡公寓爆炸坍塌 至少5重傷 疑瓦斯洩漏

記者張筠／馬州報導
馬州蒙郡銀泉市（Silver Spring）一棟公寓3日上午突然爆炸坍塌，並引發大火和濃煙，至少五人重傷。（讀者提供）
馬州蒙郡銀泉市（Silver Spring）一棟公寓3日上午突然爆炸坍塌，並引發大火和濃煙，至少五人重傷。（讀者提供）

馬州蒙郡銀泉市(Silver Spring)一棟公寓3日上午突然爆炸坍塌並引發大火和濃煙，導致至少五人重傷，目前消防官員還在調查事故原因，但疑似瓦斯洩漏所致。

影片來源：YouTube WUSA9

馬州蒙郡(Montgomery)消防局表示，事故位於Michigan大道和Lyttonsville路2400號附近，四層的Friendly Garden公寓上午10時30分左右突然爆炸，18個住戶完全坍塌，隨後引發大火，導致大規模受傷，至少十人送醫。

蒙郡消防局發言人皮林格(Pete Piringer)說，目前有至少五人重傷，另有十幾人傷勢較輕；現場有至少150名消防員搶救；蒙郡郡議員哈克(Tom Hucker)表示，該公寓約有70位居民，且多為老年人，目前所有人員都已被轉移到醫院或附近的收容所。

蒙郡居民肯納德(Andre Kenard)在事發時正好在該公寓附近工作，「突然聽到一聲巨響，轉頭一看發現滾滾濃煙」，肯納德的兒子是一名退伍軍人，「他立即衝向事故現場，救出一名女子和孩子，雖然這讓我非常擔心，但看到他不斷救出那棟樓裡的居民也很欣慰。」

目前消防官員仍在調查事故原因，但有民眾表示在案發地附近有「很濃的瓦斯味」；蒙郡消防局長古德斯坦(Scott Goldstein)說，2016年Flower Branch公寓曾因瓦斯洩漏而爆炸，該事故導致七人死亡，他猜測本次事故可能是相似原因所致。

馬州蒙郡銀泉市發生意外的公寓約住70位居民，且多為老年人，目前所有人員被轉移到醫...
馬州蒙郡銀泉市發生意外的公寓約住70位居民，且多為老年人，目前所有人員被轉移到醫院或附近收容所。（讀者提供）

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