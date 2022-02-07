通膨高漲 民生雜貨外包裝不變 份量悄悄縮水

消費團體發現牙膏從4.1盎司變成3.8盎司。(Ｍouseprint／KHOU)

民眾近期出外購物，是否覺得商品「愈買愈小」？通貨膨脹 正衝擊著日常生活，許多商場、雜貨店商品包裝正在縮水，2022年通膨的衝擊，比過去任何時候都打擊著民眾與店家。

休士頓 KHOU 11電視台報導，專家表示，民眾最好在購物時，檢查這些商品的大小，並與其他品牌進行比較，選擇商店本身品牌商品。

究竟有哪些商品看起來「變少也變小了」？

一名零售店顧客說「我會說一袋薯條」該顧客說「這個包裝大小可能一樣，但裡面的東西少得多。」

顧客Michelle Vogel同意此說法。「這些薯條包裡面更多的可能是空氣，但孩子們喜歡。」

穀物盒也比以前小了。果汁過去以12盎司罐裝出售，但現在大多是11.5盎司。

事實上，果汁飲料只是近幾個月來，零售店眾多商品之一，這些產品，在消費者沒有注意到的情況下逐漸縮水。

消費者權益倡導人士，消費者網站Ｍouseprint發行者德沃斯基（Ed Dworsky）說，「過去幾年，可能除了蛋之外，沒有商品不縮水。」

根據Mouseprint，過去幾個月，Crest一些牙膏也悄悄縮小尺寸， 3D White牙膏，從4.1盎司變成了3.8盎司。

一些有趣的如Milky Way bags，從11.24盎司縮小至10.65盎司，「所以每個袋子的樂趣也減少了。」

Gain洗滌劑，也從165盎司減少至154盎司，儘管該品牌聲稱的重量相同。止痛藥Aleve也從100顆改為90顆，「足以讓消費者頭疼。」

面對種種縮水商品，消費者該如何看待？德沃斯基表示，「消費者最好仔細查看尺寸，並比較品牌。」

「看競爭對手是否尚未改變重量、大小」他說，「可改購買商店品牌商品，因商店本身的品牌，往往是最後一個縮小規模的商品。」

許多購物者表示，通膨緊縮正傷害著他們。一名婦女說，「我非常沮喪，因我們有家庭要養」。