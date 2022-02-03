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分析師:肉價下半年可望回跌 惜烤肉店撐不到那時候

編譯組／綜合報導
德州小鎮烤肉店不敵肉價通膨和疫情歇業，店東與員工在店外合照。(Sawers BBQ臉書)
德州小鎮烤肉店不敵肉價通膨和疫情歇業，店東與員工在店外合照。(Sawers BBQ臉書)

百貨齊漲的通膨大潮中，肉類漲幅尤其明顯，規模較小的烤肉餐廳抵不住成本暴增的衝擊，消費者擔憂以廉價取勝的烤肉店會被淘汰殆盡。但專家估計肉價今年下半年可能回跌。

位於聖安東尼奧東南邊約30哩的小城弗洛雷斯維爾(Floresville)，邵爾斯夫婦(Randy and Jenna Sawers)是相當有名氣的烤肉廚師，他們原本用一輛餐車來做生意，2017年改開兩間固定的Sawers BBQ店面，當時牛胸肉(brisket)一磅是2.50元，他們把肉烤好以後，以每磅15.50元出售，扣掉員工薪資與各種開銷以後，還能有不錯的利潤。

到了2021年下半年，各種食材價格飛漲，牛胸肉批發價格漲到每磅將近5元，他們把烤肉的價格提升到每磅23元，顧客開始猶豫，接著因為員工欠缺必須漲工資，而房東在店面合約將屆時又把月租漲了300元，這成為壓垮駱駝的最後一根麥草(the last straw)。

邵爾斯夫婦面臨一個抉擇，是繼續營業克服一切挑戰，還是暫時輕鬆一段時間？經過兩年的疫情折磨，他們最後決定不續約，1月22日是最後一天營業，顧客聽說這家餐廳要歇業，紛紛趕來再享用一次，許多人拿出手機拍照留念。那天的東西都賣完以後，店東與員工在店門前合照，互道珍重後依依不捨的離去。

邵爾斯夫婦認為很多小規模的烤肉店會在這波浪潮中被淘汰，高檔的烤肉餐廳才能生存，這些餐廳本來就以奢華的裝潢吸引富有的消費者，那些食客不會在意多花錢。美國銀行(Bank of America)餐飲分析師Peter Galbo接受採訪時指出，食材漲價的問題是因為供應量不足引起，肉價在今年夏季應會開始平穩，下半年時還有可能會回跌。

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