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警察瞬間變臉成黑道 德州祖父母智破藉孫女勒贖來電

編譯組／綜合報導
德州最近連續發生綁架勒索詐騙案，受害者多半是高齡長者。(示意圖，Cedar Park警局)
德州最近連續發生綁架勒索詐騙案，受害者多半是高齡長者。(示意圖，Cedar Park警局)

德州中部最近連續發生綁架勒索詐騙案，索錢對象多半是高齡長者，單是雪杉公園市(Cedar Park)一個月內就有三件，被虛驚一場的祖父母呼籲民眾慎加提防。

奧斯汀KXAN電視台報導，薩瓦娜弗爾茲(Savanah Foulds)的祖母接到一通電話，另一端聽起來是一名年輕女子哭喊的聲音，接著電話被一名男子拿走，那人自稱是奧斯汀市警局的警員，他向祖母表示薩瓦娜出了車禍，並向祖母索取薩瓦娜的個資，包括出生年月日、住址等，祖父母心裏發慌，問那人孫女是否無恙？

那人問薩瓦娜的祖母：祖父是在家還是去上班了？祖父母這時開始起疑，用另一支電話企圖聯絡薩瓦娜，薩瓦娜沒接，他們給她留言時被那名男子聽到，這時男子改稱自己是幫派的成員，因為薩瓦娜開車撞到他的車，祖父母必須匯款來賠償損失，他還威脅如果不馬上匯款就要把薩瓦娜殺害。

這時祖父母通知薩瓦娜的母親，並且繼續與那名男子周旋。母親緊張的一直打電話給薩瓦娜，最後薩瓦娜終於醒來接了電話，這時大家才鬆了一口氣。歹徒發現事跡敗露，把電話掛了。祖父母向雪杉公園市警局報案，警察局表示最近有很多這種詐騙案，歹徒看準長者護孫心切的弱點，知道他們亟願花錢消災，尤其是住在富裕社區的人更有錢可騙。

詐騙 警察 車禍

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