上學安全嗎？芝衛生局長：孩童染疫風險與流感類似

芝公校3日恢復實體課，但教師工會主張恢復居家網課。(CPS官方臉書)

新冠疫情大爆發，致使芝加哥 公立學校系統(CPS)與芝教師工會(CTA)為了是否應該為繼續上實體課爭論不休，芝加哥衛生局局長亞瓦迪4日表示，「目前學童感染新冠病毒的風險仍然很低，與流感感染比率相差無幾」，她說，尤其已經打過疫苗的孩子，風險更低。

由於芝教師工會預計4日晚間將針對恢復網課與否舉行全員投票，CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)對此表示，假使工會表決傾向改成網課，那麼公校 5日將停課一天因應。

芝公校寒假結束，學生、老師依照行事曆須在3日返校上實體課，然而幾乎每家學校都有不少老師請假，其中華埠附近的嘉里高中，3日至少有20多名老師請假未返校上課，而代課老師人數已經不足好一段時間，導致許多如期到校的教師，必須身兼多職忙成一團，該校學生大約也有1/4沒有到校上課。

教師工會副主席蓋茲(Stacy Davis Gates)說，很不幸，因為市長萊特福特拒絕讓公校改上網課，所以老師們被迫再度為保護權益站出來；芝公校教師要想採取遠距教學，必須取得教育委員會的同意，否則將可能領不到薪資。

馬丁內茲說，公校正與工會積極協商，但假使工會表決通過改上網課的話，芝加哥公校5日將暫停上學一天。

馬丁內茲說，他對於學校環境的安全受到誤導覺得十分沮喪，他表示，大家應該聆聽專業醫療人士的建議，而不要隨便相信一些錯誤信息。

亞瓦迪說，兒童染疫風險與流感類似，而接種疫苗的孩童，感染病毒的風險又更低。

她與馬丁內茲說，芝市所有公校都在校內設立了檢測 站，且將擴大檢測容量。

馬丁內茲也承認，節前發給部分家長的家用篩檢盒，因為寄回到檢測站時間逾期而無法進行篩查，但他主張，學習還是必須上實體課較好，只有在疫情嚴重的區域，才會考慮改上網課，「究竟是否改成網課，需視每個個案判定」。

4日帶孩子上學的家長哈里歐特(Shuddeen Harriott)說，無論如何他覺得孩子在學校很安全，「我想我們很顯然必須學習與病毒共存」。