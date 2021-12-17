上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

大休士頓 地區近來攻擊、搶劫頻傳，遇害的多半是歹徒眼中的「軟柿子」（soft target），也就是沒有警覺，搶完後可以馬上脫身的對象。因此警察 與防身專家的建議是，除了提高警覺、隨時注意周遭動態，必要時還可以採取一些防衛措施，避免遭到突襲，例如講手機 或傳簡訊時背貼牆壁。

但他們也強調，萬一真的被盯上，歹徒也開始動手，除非你身懷絕技，能夠打贏對方，不然就要保持冷靜，邊與歹徒周旋，邊尋找脫逃機會，一有機會就逃。至於錢財，那些都是身外之物，保住性命最重要。

休士頓警局警員George Guerrero說，近來的罪犯常常鎖定正在講手機的人下手，因為正在講話的人，往往不會注意身後舉動，因此歹徒最容易從後面下手搶劫。他說，既然如此，真的要講手機時，為何不挑個有牆的地方再接，背對牆壁就沒有空隙可讓歹徒下手了。

研究過去的案例也發現，就算前面有一堆人，歹徒還是能從中找出「軟柿子」，原因很簡單，因為他們通常不注意附近的人，身體瘦弱又站姿不佳，因此很容易推倒。

如果需要花時間糾纏的對象，通常會被歹徒視為「狠腳色」（hard target）。要讓自己成為難以下手的對象，其實從改變走路方式就能做到，休士頓警局另一名警員Amber Khan說，她通常會讓自己「走路有風」，而不是心不在焉地溜達。

休士頓地區的格鬥坊Level 6 Krav Maga，自衛教練Joseph Pete說，萬一你還是被盯上了，歹徒還開始對你動手，最好的反擊就是重擊對方的手，讓他無法對你動手，當然還有一些防身招數，類似攻擊眼睛等要害。當對方呆滯下來，機會就站在你這邊了。