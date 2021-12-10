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前NFL美足隊員女友失蹤7個月 一堆遺骸可望突破案情

編譯組／綜合報導
Taylor Pomaski（KHOU）
Taylor Pomaski（KHOU）

NFL美式職業足球隊員Kevin Ware的女友 Taylor Pomaski在2021年4月失蹤，經過7個多月的調查後，哈里斯縣警與Texas EquuSearch 9日在縣境北部發現人體遺骸，初步判斷應與Taylor Pomaski有關，但仍待法醫比對後才能確定死者身分。

Taylor Pomaski失蹤一事，Kevin Ware一直被懷疑涉有重嫌，但是檢警苦無起訴證據。Kevin Ware在6月因為毒品案被逮時，檢方曾在庭審時透露，Ware「應該是」殺害了Taylor Pomaski。

但在Taylor Pomaski失蹤7個月後，案情終於出現突破。調查人員在哈里斯縣北部的一處民宅中發現人類遺骸，「應與Taylor Pomaski高度相關」，哈里斯縣警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）說，但他仍強調，在法醫報告出爐前，說一切已有定論還嫌太早。

Taylor Pomaski最後一次現身是在4月25日的家中聚會，在不見人影後，家人在27日決定報案，請警方協尋。警方當時判斷，Taylor Pomaski的失蹤應與派對間的糾紛有關。

 

足球 毒品 NFL

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