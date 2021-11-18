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芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
鄭少雄父母17日晚間抵達芝加哥，圖中穿駝色外套者為母親李蓉。(讀者提供)
鄭少雄父母17日晚間抵達芝加哥，圖中穿駝色外套者為母親李蓉。(讀者提供)

遭搶劫槍殺的芝加哥大學碩士生鄭少雄父母鄭曉東、李蓉，17日晚間抵達芝加哥，李蓉說，這次來芝城，希望能夠將孩子平安圓滿帶回家，她連續說了兩次「欲哭無淚」，然後表示自己只能選擇堅強。

大芝加哥華僑華人聯合會主席鄭征、律師黃正東、芝大中國學生學者聯合會以及芝加哥大學校方代表等人，均到歐海爾機場接機。

鄭曉東與李蓉說，很感謝大家給予他們的支持與溫暖。

芝大將在今日(18日)下午3時，於校園的洛克斐勒教堂(Rockefeller Chapel)舉行鄭少雄追思會。

此外，有鑑於芝加哥大學鄭少雄遭槍殺案件，引發中國留學生及社區對於一旦遭遇搶劫時如何應變的關注，大芝加哥華僑華人聯合會為了幫助大家了解正確因應方法，邀請了庫克郡警長辦公室、芝市府、芝加哥大學、科工專及伊州美國華人聯合會UCA，共同於19日晚間7時30分，舉辦一場網路講座，提供公眾相關實用信息。

該講座主題為「遭遇突發惡性犯罪時該如何應對」，主講人員有庫克郡警長辦公室警察局長亞倫納斯(Buntinas Arunas)、芝加哥市政府專員安得瑞德(Nancy Andrade)、律師黃正東、芝加哥大學安全部門負責人馬切利斯(Janelle Marcellis)。

講座內容將包括「安全危急時刻應對措施」、「政府部門對街頭暴力和治安隱患的有關措施」、「芝加哥大學針對近期惡性犯罪的安全措施」。

網路會議連結：https://reurl.cc/Rbo4Qz，會議ID: 81818799152；密碼: 12345。

芝加哥 哥大 中國留學生

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