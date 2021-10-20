我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約大學朗格醫療中心成功試驗「豬腎移植人體」

中國規定：網路新聞只能引自這1,358處 否則將受罰

德州土產新冠疫苗Corbevax 繞過白宮拯救貧窮國家

編譯組／綜合報導

COVID-19在全球各地肆虐已近兩年，但在休士頓開發成功的一款廉價疫苗美國卻乏人問津，科學家對德州朝野反疫苗的狂潮感到不可思議。

2020年3月中旬，德州還沒有一人因為COVID-19死亡的時候，位於休士頓的德州兒童醫院(Texas Children's Hospital)疫苗開發中心(Center for Vaccine Development)已經為冠狀病毒的疫苗研究了20多年，彼得何特茲醫師(Dr. Peter Hotez)和瑪麗亞波塔奇醫師(Dr. Maria Bottazzi)開始徵求經費，好能進行大規模的臨床實驗。

德州的幾家企業和慈善機構捐出一筆款項，譬如提托手工伏特加(Tito's Handmade Vodka)的老闆在2020年5月就捐了100萬元，疫苗很快順利開發完成，這款廉價疫苗沒有申請專利，開發者並鼓勵各國藥廠免權利金生產，但在川普政府的「神速專案」(Operation Warp Speed)幾十億經費中，竟沒有一分錢撥給這款德州土生土長的疫苗，美國政府目前授權使用的疫苗中也沒有這一款。

後來這款疫苗交給印度的藥廠Biological E生產，取名為Corbevax，印度政府承諾採購3億劑。原版的疫苗含有動物性成分，不符合伊斯蘭教的清真戒律(HALAL) ，研究人員正在開發無動物成分的新版，將在印尼生產，給伊斯蘭教國家的人民提供一線生機。研發團隊希望在年底前獲得世衛組織WHO背書，讓更多貧窮國家的人民可以從中獲益。

Corbevax採用的是傳統疫苗科技，與輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的尖端「信使RNA」(messenger RNA)科技不同。Corbevax的研究團隊不打算在美國申請核准，而把重心放在拯救貧窮的國家。

疫苗 德州 美國

上一則

德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下

下一則

2015德州槍擊案主謀减刑遭駁回 維持原判30年

延伸閱讀

研究：接種疫苗後 僅高齡且患有重病者會死亡

研究：接種疫苗後 僅高齡且患有重病者會死亡
中疾控首席專家：中國已準備好針對新冠變異株的疫苗

中疾控首席專家：中國已準備好針對新冠變異株的疫苗
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除
白宮宣布5-11歲幼兒施打疫苗計畫 預計未來幾周獲批

白宮宣布5-11歲幼兒施打疫苗計畫 預計未來幾周獲批
兒童新冠疫苗將採較小針筒注射 地點在診所藥局

兒童新冠疫苗將採較小針筒注射 地點在診所藥局
補強針 食藥局擬允許莫德納與嬌生混搭

補強針 食藥局擬允許莫德納與嬌生混搭

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49
包括南伊大在內的多所中西部大學，正面臨入學人數不斷減少的困境。(南伊大臉書截圖)

全美大學生人數創14年新低 中西部大學減少最多

2021-10-20 10:32
紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

2021-10-15 12:17

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案
禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」

禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待