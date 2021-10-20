德州土產新冠疫苗Corbevax 繞過白宮拯救貧窮國家

COVID-19在全球各地肆虐已近兩年，但在休士頓開發成功的一款廉價疫苗 在美國 卻乏人問津，科學家對德州 朝野反疫苗的狂潮感到不可思議。

2020年3月中旬，德州還沒有一人因為COVID-19死亡的時候，位於休士頓的德州兒童醫院(Texas Children's Hospital)疫苗開發中心(Center for Vaccine Development)已經為冠狀病毒的疫苗研究了20多年，彼得何特茲醫師(Dr. Peter Hotez)和瑪麗亞波塔奇醫師(Dr. Maria Bottazzi)開始徵求經費，好能進行大規模的臨床實驗。

德州的幾家企業和慈善機構捐出一筆款項，譬如提托手工伏特加(Tito's Handmade Vodka)的老闆在2020年5月就捐了100萬元，疫苗很快順利開發完成，這款廉價疫苗沒有申請專利，開發者並鼓勵各國藥廠免權利金生產，但在川普政府的「神速專案」(Operation Warp Speed)幾十億經費中，竟沒有一分錢撥給這款德州土生土長的疫苗，美國政府目前授權使用的疫苗中也沒有這一款。

後來這款疫苗交給印度的藥廠Biological E生產，取名為Corbevax，印度政府承諾採購3億劑。原版的疫苗含有動物性成分，不符合伊斯蘭教的清真戒律(HALAL) ，研究人員正在開發無動物成分的新版，將在印尼生產，給伊斯蘭教國家的人民提供一線生機。研發團隊希望在年底前獲得世衛組織WHO背書，讓更多貧窮國家的人民可以從中獲益。

Corbevax採用的是傳統疫苗科技，與輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的尖端「信使RNA」(messenger RNA)科技不同。Corbevax的研究團隊不打算在美國申請核准，而把重心放在拯救貧窮的國家。