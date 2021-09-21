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藍光裕夫婦遭害命謀財 德州華人要求公平正義

記者封昌明／休士頓報導  
藍光裕夫婦遭三名歹徒潛入殺害洗劫財物。(ABC13畫面截圖)
藍光裕夫婦遭三名歹徒潛入殺害洗劫財物。(ABC13畫面截圖)

2018年在德州斯普林（Spring）家中遭歹徒行刑式槍殺的亞裔夫婦，經證實為華裔藍光裕(Bao Lam)、藍晶晶(Jenny Lam)夫婦。行兇的三名嫌犯落網後不斷要求保釋，近日終獲准，其中一嫌已離開監獄。家人和華人社區均表達不平。

三年前的1月11日擁有八家連鎖賽百味(Subway)連鎖店的藍光裕和藍晶晶在休士頓北部城市斯普林的住宅，遭三名埋伏在樹叢後的歹徒以行刑式的手法槍殺，歹徒犯案後仍停留在現場兩天，甚至還開了被害人的保時捷出入門戶多次，囂張的行徑令人髮指。

三名被告在2018年遭到哈里斯縣警逮捕送監，檢方以一級謀殺罪起訴，纏訟期間三名被告不斷要求交保，今年8月終於獲得法院許可，其中一人、24歲的Erick Peralta在繳交35萬元保釋金後，已經於9月10日離開監獄，即24小時必須待在家中不得外出，且全天候戴著電子腳鐐。

儘管是嫌犯有條件獲得交保回家，但消息傳出後僑界仍是一片譁然，紛紛對被害家屬表示不平。

藍光裕胞姊詹藍慧芳20日在夫婿詹德誠及友人歐鄭寶玲、歐斌、廖國偉、黃亞靜、潘遵名、郭恭潔、龍隨雲、孫鳳筑等人的陪同下，前往世界日報德州辦事處表明心聲，休士頓西南管理區執行長李成純如、僑務委員劉秀美也以個人身份表達支持。

詹藍慧芳表示，案發至今，當年的八家SUBWAY目前僅剩兩家，由弟弟的一雙兒女藍秀德、藍俊德負責管理，藍秀德原本是牙醫，受到命案影響至深，目前暫時無法工作。藍俊德是退伍軍人，目前就讀法學院，未來可能往司法方面發展。藍俊德曾對英文媒體表達不滿，他認為嫌犯得以保釋聽起來合法，但還是覺得不平，因為他的父母都不在了，但是嫌犯卻能出獄與家人同聚。 

儘管心理總認為不公平，但藍俊德很仔細地向親人們解釋嫌犯被保釋，是受到法律的保障，不能對此表示意見，而且目前案件仍在審理中，大家要保持冷靜。

多年來一直都為華人權益奔走的李成純如及劉秀美提議，既然無法對保釋表達意見，她們希望號召亞裔民眾、民意代表和主流社會的知名入士共同在開庭前，為藍光裕夫婦舉行燭光晚會，除了表達多族裔人士對此案的關心，希望他們能獲得公平正義，同時也紀念藍氏夫婦生前諸多善行。

案發當晚馬上趕赴現場，且一直待到藍家到隔天清晨的大鵬聯誼會會員龍隨雲表示，猶記得當年與藍光裕、江念慈、潘家漢等人，都是西北佛學班同學，對藍氏夫婦兩人大方無私，夫唱婦隨，潛心修佛，大家有目共睹，這麼令人喜愛的一對夫妻，大家真是捨不得且痛心他們的離去。

藍光裕胞姊詹藍慧芳（左三）和華人社區，表達對藍光裕案的關心。（記者封昌明／攝影）
藍光裕胞姊詹藍慧芳（左三）和華人社區，表達對藍光裕案的關心。（記者封昌明／攝影）
Erick Peralta在繳交35萬元保釋金後，已經離開監獄。(ABC13畫面...
Erick Peralta在繳交35萬元保釋金後，已經離開監獄。(ABC13畫面截圖)
友人懷念藍光裕（左）和藍晶晶生前大方無私，潛心修佛。(ABC13畫面截圖)
友人懷念藍光裕（左）和藍晶晶生前大方無私，潛心修佛。(ABC13畫面截圖)

亞裔 德州 監獄

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