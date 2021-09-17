邊境危機日深 要求聯邦閉關未果 德州砸20億元自救

近日大批無證移民越過美墨邊境格蘭德河進入美國。（NBC畫面截圖）

德州 州長艾伯特為了防堵移民進入德州，近日奇招連出，除了要求關閉六處美墨邊境 關口，還簽署20億元預算法案強化邊境巡守。後者將使艾伯特自3月起推動的「孤星行動」（Operation Lone Star）獲得更多資金，該計畫之下，每天遭到刑事逮捕的越境人數在20人至40人之間。

不過，關閉國境關口的權限並不在德州政府，而聯邦海關暨邊境保護局（CBP）也已經表態，他們無意關閉邊境。

艾伯特先是在16日一早就發出聲明，表示計畫關閉德州境內的六處邊境關口，不讓尋求庇護的人再進入美國 。艾伯特說，他已經要求德州公安廳與國民兵關閉關口，不讓移民進入美國，而且他還強調，邊界問題已經糟到CBP無法處理，要求德州伸出援手。

但是德州德里歐市（Del Rio, TX）與墨西哥邱達德阿庫尼亞市（Ciudad Acuña）相連的國際橋下連日聚集著數千，甚至超過萬名越過邊界的無證客；另有大批的無證移民越過美墨邊界格蘭德河(Rio Grande River)進入美國境內，再次突顯邊境危機。

但或許是意識到關閉邊境的權限並不在德州，艾伯特16日傍晚的聲明就改口稱，他是要求公安廳與國民兵「強化」防線，嚇阻非法入境，並且將矛頭再度指向聯邦政府，稱就是因為總統拜登的立場飄忽不定，所以才會導致邊界崩壞，人口販子橫行無阻。