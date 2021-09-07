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芝加哥歐海爾機場查獲來自中國假疫苗卡

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
19張從中國要寄到俄州的假疫苗接種卡，日前由CBP於芝加哥歐海爾機場郵件設施據點查獲。(CPB提供)
19張從中國要寄到俄州的假疫苗接種卡，日前由CBP於芝加哥歐海爾機場郵件設施據點查獲。(CPB提供)

美國海關暨邊境保護局(CPB)7日表示，該局位於芝加哥歐海爾國際機場的郵件設施，8月底查獲19張偽造的新冠疫苗接種卡，這批假疫苗卡均從中國寄出，收件地址則為俄亥俄州瓦帕科內塔市(Wapakoneta)的一處民宅。

CBP表示，這些卡片看起來跟真的疫苗接種卡相似，但卡片品質欠佳且多處出現拼錯的英文字，對於是否將對該案提出指控，海關與邊境防護局發言人班斯巴赫(Steve Bansbach)回應表示，已經將全案交給國土安全部的調查部門，該局也正在進行相關調查。

他也提到，到8月中旬為止，田納西州孟菲斯港已經截獲121批、總計3017張來自中國的假新冠疫苗接種卡。

這批來自中國的假接種卡目的地是新奧爾良市，卡片的右上角有聯邦疾病防治中心CDC的標記，其他空白的地方讓購買者填上自己的姓名、生日以及接種的疫苗的相關信息。但卡片粗製濫造，不僅有打字出錯、單詞拼寫不完整，卡片背面的西班牙語拼寫也是錯誤百出。

繼田州查獲假疫苗卡後，海關於8月18日又在阿拉斯加安克拉治(Anchorage)機場的一處貨運設施中，查獲了超過3000張來自中國的假疫苗接種卡。

海關暨邊境保護局表示，購買、出售或使用印有政府官方標誌，例如CDC或衛生部HHS標誌的假疫苗接種卡，將可能面臨罰款及入獄五年的處罰。

芝加哥海關辦公室主任薩頓-伯克(LaFonda Sutton-Burke)說，假造疫苗卡者很精明，他們緊跟消費者需求的趨勢，掌握了疫情期間對疫苗卡的高需求。

芝加哥上個月才有一名華裔藥劑師趙堂堂(Tangtang Zhao)，因為從其所任職的藥局，取走真的空白疫苗卡，於網上以每張10元的價格販售而被捕。

此外，8月份一位橡樹草原(Oak Lawn)的居民摩洛扎克(Chloe Mrozak)，從芝加哥飛往夏威夷時，使用假疫苗接種卡入境，檢察人員是因為發現疫苗卡上的莫德納英文「Moderna＼拼錯成「Maderna」而進行調查後確認造假。

疫苗 中國 芝加哥

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