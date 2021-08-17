Delta來了 旅客怕怕 芝酒店上萬房間預定遭取消

芝加哥市7月份湧入大批遊客，北密西根大道時常人滿為患。(特派員黃惠玲／攝影)

Delta變種病毒傳染力強大，芝加哥 市16日單日新增確診已經達到400例，越來越多人因為擔心感染而暫停或推遲了原本預定的旅程，芝加哥地區過去一兩個月火熱的酒店市場，在Delta陰影下，未來兩周內的房間預定，至少遭取消了一萬間；多家航空公司的機票定位也因為新的變異病毒肆虐而明顯放緩，連搜尋旅遊網站的次數也大幅降低。

伊州酒店與住宿協會(Illinois Hotel & Lodging Association)主席賈克伯森(Michael Jacobson)說，未來兩周芝加哥市旅館 的預定房間數，至少被取消了一萬間，其中大多數都是商務旅客，他說，希望Delta變異病毒只是短暫的情況，但不可否認的是此變異病毒株，已經導致辦公室紛紛推遲員工回到公司上班時間，也延緩各種會議的舉行。

在芝加哥市區萬豪酒店工作的華裔房務員李玲說，她前陣子請了三天休假與家人出門旅遊，「當時人資告知人手緊張，最好減少請假」，然而前天因親友邀約一起到外州七天，「我以為肯定不會通過人資許可，沒想到經理表示，旅館房間取消不少，剛好不用這麼多人上班而准假」。

根據CivicScience的一項調查，對於旅行感到舒適者的比率，從6月初的66%，跌到7月底的51%，不過，該公司的另一項調查數據顯示，下個月計畫搭飛機的旅客，相對保持穩定。

包括聯合航空、美國 航空以及希爾頓酒店集團，在7月下旬時均曾表示，逐漸上升的新冠病例並未影響消費者預約，總部在芝加哥的凱悅酒店當時還說，有信心消費客潮將持續到秋天。

然而最近包括西南航空、邊疆航空(Frontier Airlines)陸續指出，疫情升溫，旅客預定機位的速度已經慢了下來。

旅遊網站Kayak說，搜尋美國國內旅遊的次數，在過去三周下跌了26%；Expedia旅遊集團旗下的機票、旅館及民宿預定網站Vrbo、CheapTickets，還有Orbitz旅遊網，在6月份收入激增273%後，7月份起已經出現衰退趨勢。

Expedia集團執行長科恩(Peter Kern)8月初時說，「我們開始看到有人取消預定」。