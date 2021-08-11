5歲童獨留車內熱死 疑家長下車後「遺忘」

全美每年都有數十名孩童死於車內中暑，近半是因家長忘記孩子在車後座。(Pexels)

北維州費郡家長10日將一名五歲兒童「忘」在車中，導致該幼童獨自關在車中數小時而熱死，警方稱這是一起「非常令人悲痛的意外」，並再次提醒家長、監護人及看護人保持警戒，尤其大華府地區近日來持續高溫 。

此事發生在春田(Springfield)區Grey Fox Drive的6700路口附近，警方在10日下午3時22分趕至現場，發現該孩童已失去知覺，對其施以心肺復甦後，孩童送醫不治。

費郡警方說，當天家長接孩子們回家，其他人都下了車，但該五歲孩童仍坐在安全座椅上沒有下車，推測因此被留在車內數小時。

警方並未透露孩童性別及其他細節，只表示正等待屍檢結果確定真正死因，但預計是過熱導致，春田地區10日白天的氣溫超過華氏90度。

全美每年都有數十名兒童因待在車中太熱死亡，國家公路交通安全管理局(NHTSA)的數據顯示，美國 自1998年以來有近900名孩童死於車內太熱，去年有25名孩童死於車內中暑(vehicular heatstroke)，2018年和2019年分別有53名孩童死於車內中暑，為有記錄以來最高值。

NHTSA表示，孩童的體溫通常比成年人上升的更快，增速是成年人的三到五倍，意味著把孩童留在悶熱的車內，他們可能在數分鐘內就死亡。

NHTSA的專家指，研究表明，近半車內熱死事件是因家長或看護人打算把孩子送到學前班或托兒所，但忘記孩子在車上。

專家建議家長或看護人在兒童座椅旁放一個錢包、手提箱或手機 等物件，以提醒他們下車前檢查後座，另外也可讓托兒所在孩子未準時抵達時致電提醒。