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芝大專家警告 芝城10萬人音樂會恐引發全美感染野火

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
29日起連續四天在芝加哥舉行的音樂會Lollapalooza，預計吸引10萬樂迷參加。(Lollapalooza官方臉書截圖)
29日起連續四天在芝加哥舉行的音樂會Lollapalooza，預計吸引10萬樂迷參加。(Lollapalooza官方臉書截圖)

聯邦疾病防治中心CDC因應delta變種病毒大肆流行，將於27日宣布收緊口罩令，而29日即將在芝城登場的10萬樂迷音樂盛會Lollapalooza的安全與否，也引發高度關注，芝加哥大學感染預防與控制科執行醫療主任蘭登(Emily Landon)警告，該活動形同一次「傳播病毒」事件，無論與會者是否接種疫苗，都可能在全美各地引發「感染野火」。

蘭登說，很多人都會經過這次大型音樂活動感染新冠病毒，她表示，真正的問題不是出在從各城市到芝加哥參加Lollapalloza的年輕人，而是這群樂迷在活動中感染了新冠病毒，然後把病毒帶回到一些疫苗接種率很低的城鎮。

她還提到，對於主辦單位的防疫措施感到失望，因為當初他們承諾「會非常嚴格」落實防疫，但現在看起來，主辦者在檢查是否接種疫苗，以及病毒陰性證明方面作法寬鬆。

芝加哥市長萊特福特對於蘭登的說法不以為然，她稱「這位醫生是站在另一邊的批評者」，市長說她信任市府以及音樂會主辦者組成的醫療評估團隊，「我們會追究責任，以確保計畫確實執行」。

蘭登之前曾與萊特福特一起出席活動，但近來「已經好幾周沒有與市府官員交流」。

她表示，「我真的覺得接種疫苗者染疫風險仍然很低，即使他們感染了病毒，也不太可能有嚴重症狀」，蘭登還說，delta病毒已經證實會在人與人間傳播，甚至在戶外也同樣具傳染性，而這是與原始病毒株最大的不同；萊特福特對此有不同意見，她表示，芝加哥衛生局局長亞瓦迪及其他專家，已經對該音樂會的安全健康方案做出保證。

儘管該音樂會是否應該如期舉辦，受到delta病例激增而引發爭議，但這場活動之前曾宣布未接種疫苗與會者，必須繳交24小時內病毒陰性證明的規定，遲至27日仍未落實，根據官網信息，與會者僅需交上活動日前72小時的陰性證明即可。

疫苗 芝加哥 防疫

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