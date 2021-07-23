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逾40年警務經驗 前蒙郡警長曼傑上任國會警察局長

記者張筠／華盛頓報導
擁有逾40年警務經驗的前維州費郡、馬州蒙郡警察局長曼傑(J. Thomas Manger，左)，23日正式上任國會警察局長。右為代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)。美聯社
擁有逾40年警務經驗的前維州費郡、馬州蒙郡警察局長曼傑(J. Thomas Manger，左)，23日正式上任國會警察局長。右為代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)。美聯社

擁有逾40年警務經驗的前維州費郡、馬州蒙郡警察局長曼傑(J. Thomas Manger)，23日正式上任國會警察局長(Capitol Police)，他以豐富實務經驗和優秀領導力獲得國會警察局委員會的肯定，表示會保持謙遜並帶著榮譽與國會警員們共同完成保護國會山莊和首都的任務。

曼傑在執法和警務方面有42年經驗，1977年開始在維州費郡(Fairfax County)警察局工作，1998年至2004年任費郡警察局長，2004年至2019年任馬州蒙郡(Montgomery County)警察局長；在任費郡和蒙郡兩地的警長期間，曼傑在全美享有良好聲譽，他也曾任「大城市警長聯盟」(Major Cities Chiefs Association)主席、警政研究論壇(PERF)副總裁，被華府政界熟知且尊敬。

曼傑表示，將會謙虛並帶著榮譽加入國會警察局，與同仁一起為保護國會、首都、各聯邦執法單位的安全而努力，「保護國會山莊以及該社區所有民眾、訪客的責任越來越複雜，但眾多國會警員在1月6日的暴亂中表現出的勇氣和執著鼓勵了我，現在我的工作就是確保他們擁有足夠的資源和支持，在充滿挑戰的工作中完成他們的使命。」

國會警察局委員會(Capitol Police Board)稱曼傑「在保護國會、議員、聯邦雇員、遊客、政府設施方面很有經驗」，也在警務體系中展現優秀的實務領導能力。

曼傑的上任受到高度重視，同時也將接受各界的審視，國會警察工會(Capitol Police union)近期不斷批評國會警察局在應對攻擊和暴亂的時候領導能力不足，在疫情期間也沒有給警員足夠的保護。

曼傑曾在發表於「華盛頓郵報」的文章中寫到，民選官員可以發表他們對警察的看法，表達他們認為警察該如何工作，但警員的行動能直接反映我們的身份；國會警察局委員會稱讚曼傑傾聽他人言論、保持公平、透明，並相信他能重建國會警察和議員、聯邦雇員之間的信任。

今年1月6日國會山莊發生暴亂後，前國會警察局長桑德(Steve Sund)因未成功阻止國會被攻擊而辭職，在任命新警長前，該職位由皮特曼(Yogananda Pittman)代理，她也因此成為國會警察局首位非裔女警長；不過部分國會警察局官員和聯邦議員對皮特曼的領導力信心不足，沒有考慮將她轉正。

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