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禮服鮮花漲價、宴會場地滿檔 疫後一婚難求

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禮服鮮花漲價、宴會場地滿檔 疫後一婚難求

編譯組／綜合報導
疫情解封，新人趕辦婚禮，導致相關物品大漲。(Unsplash網頁)
疫情解封，新人趕辦婚禮，導致相關物品大漲。(Unsplash網頁)

經過16個月疫情煎熬，許多新人想辦婚禮卻被迫一再改期。終於等到了解封之日，德州新人們就算已經成婚，但還想辦婚禮，但一窩蜂的結果是，不但場地難訂，且萬物皆漲，從禮服、鮮花，到蛋糕、雞肉都大漲特漲。

如果不願意將婚禮推遲到2022年，甚至是2023年，那麼婚禮顧問的建議是，在周間（weekday）舉辦，或選擇不搶手的物件，類似放棄白紗，換穿有色婚紗。

Elite Eventz的婚顧Erica Gordon說，現在的一場婚禮得多花2000元至5000元，「連我都覺得吃驚」。她說，一定要在今年辦的人，最好選擇周間，她有一組客人選了周二，另一組選了周四。

另一家婚紗公司Justin Alexander Group則說，禮服預訂多了600%。如果不想花大錢搶禮服，要不是選去年舊款，就是選有顏色的婚紗。Erica Gordon說，她的一位新娘要了黃色，另一個則選了黑色。

類似休士頓的Dee Dee Dob與Cory Wingo就兩度改期，因為這段時間失去父親、哥哥，但他們並未說明過世是否因為疫情。雖然兩人已經交換婚戒，但仍然想辦婚禮，就算一「婚」難求，也沒關係。Dee Dee Dob說，她相信屬於她的那天一定會來，只是或早或晚而已。

疫情 德州 休士頓

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