貝佐斯高調 為德州小鎮帶來「太空旅遊」

貝佐斯的「藍源」替德州小鎮帶來「太空旅遊」。(AP)

click2houston.com報導，傑夫貝佐斯 (Jeff Bezos)創立的「藍源」(Blue Origin) 公司，對位於瓜達盧佩山（Guadalupe Mountains）腳下的范霍恩（ Van Horn）小鎮來說，不僅聚焦各界矚目的太空 歷險，也替該小鎮帶來「太空旅遊」。

貝佐斯於2000年創立藍色起源公司，位於該鎮外25哩處，該鎮擁有1800位居民，曾是一片荒涼沙漠牧場。

由於該公司20日將在該區發射火箭，把新謝帕德太空艙（New Shepard capsule）送到離地面100公里的太空中，然後在完全失重狀態下停留三分鐘，讓乘客欣賞地球以及太空星體的景象。

在范霍恩大街經營Broadway咖啡店的老闆Valentina Muro說，「這讓范霍恩縣在地圖上多了更多存在感。」

該小鎮於1800年代後期，在德州 和太平洋鐵路的建設期間萌芽，現在主要是作為沿著10號州際公路旅客過夜停靠之處。

范霍恩市長Bekey Brewster說，他們最大的動力是旅遊業。

該鎮靠近大彎國家公園、瓜達盧佩山脈、古老的堡礁，德州四座最高峰，以及新墨西哥州的卡爾斯巴德洞穴（Carlsbad Caverns），使該鎮成為遊客理想的停靠站。

至於藍色起源公司對該鎮的影響，當地人反應不一。Brewster說，儘管員工和承包商2005年便開始工作，但五年多前他們的員工才開始融入社區。

將當地人和藍色起源公司工作的科學家、工程師連接起來的障礙之一，是缺乏可用住房。Brewster說，在該公司工作250名員工和承包商，只有約四成住在范霍恩。