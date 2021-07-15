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芝治安失控？華男中國城遇搶中槍 耆老芝大附近遭劫殺

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠14日深夜發生持槍搶劫案，四名非裔搶匪衝到華男停在路邊的車輛行搶，並朝受害者開槍。(讀者提供)
華埠14日深夜發生持槍搶劫案，四名非裔搶匪衝到華男停在路邊的車輛行搶，並朝受害者開槍。(讀者提供)

芝加哥持槍搶劫氾濫，光14日至少就發生一死一傷的重大治安事件，其中致命搶案為一名73歲耆老於芝加哥大學附近的商場停車場，遇匪徒行搶慘遭射殺；另一宗則為約40歲華人男子在華埠23街路邊，遭遇四名搶匪劫車而中槍，幸而傷勢輕微，經現場救護車治療後已無大礙。

根據警方紀錄，華埠持槍搶案發生在14日晚間11時20分左右，一名年約40歲的華男，坐在停在路邊的白色Accura休旅車內，受害人陳述，四名穿著連帽衣的非裔搶匪，突然從急駛過來的車輛跳出，其中至少有一名手持槍械，受害者說，由於他不懂英文，當時搶匪向他說了一些話，然後就直接搜身將他的錢包拿走。

接著持槍搶匪將槍枝對準華男，似乎試圖從駕駛座進入車內劫走車輛，慌亂中該搶匪朝受害人方向開了一槍，四名搶匪隨即跳上在旁接應的灰色道奇Durango休旅車，往普林斯頓街方向逃逸，搶匪車牌為伊州314743。

該華男幸運僅右手小拇指遭子彈滑過受傷，他事後到附近商店求援並打電話報警，救護車到場立即提供緊急醫療服務，因傷勢無礙，受害華男拒絕到醫院並隨後離去。

警方呼籲任何有該案線索民眾，踴躍撥打911舉報。

住在海德公園(Hyde Park)的非裔耆老庫柏(Keith Cooper)則沒這麼幸運逃過一劫，14日中午12時36分左右，他在距離美國前總統歐巴馬芝加哥住家幾條巷子的一處商場停好車，正準備下車購物，一名持槍搶匪接近，並要求庫柏交出財物，雙方對峙期間，搶匪朝庫柏頭部開了一槍，之後雖緊急送醫，仍宣告不治。

警方表示，目前警局鎖定兩名嫌犯進行詢問。

家人表示，雖然警方並未將該案稱為「劫車案」，但他們覺得搶匪當時正試圖劫走庫柏的車輛，庫柏開的是一輛現代休旅車(Hyyndai Santa Fe SUV)。

此外，根據第九分局報告，華埠於5日到11日間，共發生11起搶劫、偷竊、毆打等治安事件，其中8日連續有兩起持槍搶案，分別為下午5時45分在19街與南威爾斯街(S. Wells St.)附近；緊接著幾分鐘後(5時53分)，估計為同夥搶匪，再度於華埠廣場後的中華街(S. China Place)2100號附近作案。

搶匪開槍後立即搭上接應的灰色車輛逃逸。(讀者提供)
搶匪開槍後立即搭上接應的灰色車輛逃逸。(讀者提供)

華埠 華男 休旅

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