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德州議員出走華府爭議 一次看懂

編譯組／綜合報導 
德州民主黨籍州議員遠走華府，以阻止州長艾伯特的多項法案。（KHOU）
德州民主黨籍州議員遠走華府，以阻止州長艾伯特的多項法案。（KHOU）

眾多民主黨德州眾議員7月12日打包行李離開德州，前往首都華府，其他同黨參議員也打算跟進，全面癱瘓德州議會，封殺州長艾伯特竭力想要通過的多項法案。由於這些法案可能限縮選民投票權，因此連副總統賀錦麗都跳出來說話，表示德州同黨議員的作法，展現了無比的勇氣與毅力。 

*人數不足形成流會

民主黨籍議員想要癱瘓議事的做法是，讓議會出席人數達不到法定門檻（quorum），即三分之二，無法開會議事。以德州眾議會來說，150席中必須要有100人出席，參議會則要31人中的21人出席。因為議員出走，因此就算艾伯特如期召開臨時會，也將面臨議事法定人數不足而流會的窘境。 

爭議中的法案為何？簡單來說，參議會的SB 1草案與眾議會的HB 3草案，主要目標是限制2020年總統大選時，部分縣市推動的免下車投票，與24小時投票等措施。另外，兩案還可能引發個人資料爭議，因為要求提供駕照號碼與社安碼後四碼，方能申請郵寄選票與郵遞投票。 

*赴華府避難 一石兩鳥

民主黨人為何選華府「避難」？一是首都曝光率高，二是可望推動國會通過聯邦版的投票權法案。國會通過的投票權法案，除了可以對抗德州的州法，還能抗阻其他州的類似法案。

但問題是，現在聯邦最高法院是保守派居多，雖然先前通過部分有利自由派的判決，但是面對投票權的聯邦與地方官司，沒人敢打包票。 

雖然州議員出走並非無前例，但是這次引起的關注更大。2003年時，民主黨人兩度出走，但最後還是回來開議，通過前德州州長派瑞（Rick Perry）想要的法案。而且這次民主黨人宣稱絕不回頭，至少8月4日前不會出現叛將。 

共和黨人當然非常不爽，特別是州長艾伯特。艾伯特受訪時稱之為「怠忽職守」，而且誓言要把民主黨籍議員「逮回」議事廳，直到他們完成應盡的責任。 

*州長逮捕議員於法無據

不過，艾伯特的說法有兩個問題：第一，這些議員要真的回到德州境內，執法人員才能動手「強制」。二是於法不合，奧斯汀德州大學法律學者Randall Erben說，這些議員沒有觸犯刑法，艾伯特不可能強逼警察拘留或逮捕，頂多只能將他們「送回」議會，而最後還是要按議會的內規「議事章程」才能決定。 

至於眾議會內部的共和黨人怎麼做？眾議長費蘭（Dade Phelan）已經下令，盡一切可能達到法定人數，而眾議員Will Metcalf已經提出「全院召集」（the call of the House）動議，並在13日以76票對4票通過，但在出走議員回到德州之前，召集令依然毫無用武之地。

德州 投票 民主黨

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