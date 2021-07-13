50州商業排名 維州奪冠 勞動力強 教育堅實
財經網站CNBC近日公布2021年全美各州商業競爭力排名，維州以強健的勞動力市場和堅實的教育體系奪冠，這是維州第五次在該排名中位列第一，成為全美奪冠次數最多的州；CNBC從2007年起每年對全美50州的商業排名，馬州今年排名第12，是進步最大的州，華府未被列入排名範圍。
CNBC從2007年起給全美50州的商業競爭力打分排名，標準包括基礎設施、經濟情況、生活成本、資本獲得渠道(access to capital)、教育狀況、市場活絡程度等十項內容，2020年因疫情影響暫停排名，維州在2019年和2021年蟬聯冠軍，成為第一個連續兩次奪冠的州。
該排名顯示，維州在教育、工作環境、資本易獲程度、商業友好程度(business friendliness)、經濟健康狀況等項目名列前茅，數據顯示，維州39%民眾有學士及以上的學歷，維州的科學、技術、工程領域人才密度在全美排名第三，不過維州生活成本、做生意成本在全美僅排中等；今年位列第二和第三的分別是北卡和猶他州。
CNBC記者柯恩(Scott Cohn)表示，今年評分重點是各州從疫情中恢復的能力和狀況，「維州表現突出，不僅有吸引人才的企業，政策方面也很具包容性，這在今年尤為重要。」
維州州長諾譚(Ralph Northam)稱今年的好成績是「正確政策、優良教育系統、商業環境重視多元性」的結果，他表示，近期州府投資支持擴大寬帶網路的服務範圍，增加教師薪資，擴充早教資源，推動社區大學和綠色能源等項目的發展，這些都幫助維州連續兩次奪冠。
馬州今年排名第12，不過在基礎設施和科技創新兩項上的評分高於維州，此外馬州也是今年進步最大的州，從2019年的第31名躍升了19個名次。
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