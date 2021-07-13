50州商業排名 維州奪冠 勞動力強 教育堅實

維州以強健的勞動力市場和堅實的教育體系在全美商業競爭力排行榜中奪冠。（記者張筠 / 攝影）

財經網站CNBC近日公布2021年全美各州商業競爭力排名，維州 以強健的勞動力市場和堅實的教育 體系奪冠，這是維州第五次在該排名中位列第一，成為全美奪冠次數最多的州；CNBC從2007年起每年對全美50州的商業排名，馬州 今年排名第12，是進步最大的州，華府未被列入排名範圍。

CNBC從2007年起給全美50州的商業競爭力打分排名，標準包括基礎設施、經濟情況、生活成本、資本獲得渠道(access to capital)、教育狀況、市場活絡程度等十項內容，2020年因疫情影響暫停排名，維州在2019年和2021年蟬聯冠軍，成為第一個連續兩次奪冠的州。

該排名顯示，維州在教育、工作環境、資本易獲程度、商業友好程度(business friendliness)、經濟健康狀況等項目名列前茅，數據顯示，維州39%民眾有學士及以上的學歷，維州的科學、技術、工程領域人才密度在全美排名第三，不過維州生活成本、做生意成本在全美僅排中等；今年位列第二和第三的分別是北卡和猶他州。

CNBC記者柯恩(Scott Cohn)表示，今年評分重點是各州從疫情中恢復的能力和狀況，「維州表現突出，不僅有吸引人才的企業，政策方面也很具包容性，這在今年尤為重要。」

維州州長諾譚(Ralph Northam)稱今年的好成績是「正確政策、優良教育系統、商業環境重視多元性」的結果，他表示，近期州府投資支持擴大寬帶網路的服務範圍，增加教師薪資，擴充早教資源，推動社區大學和綠色能源等項目的發展，這些都幫助維州連續兩次奪冠。

馬州今年排名第12，不過在基礎設施和科技創新兩項上的評分高於維州，此外馬州也是今年進步最大的州，從2019年的第31名躍升了19個名次。