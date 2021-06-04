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芝華裔媽戴口罩攜兒散步 遭白男叫囂「滾回亞洲」

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥華裔媽媽Emily蔡，呼籲停止針對亞裔的攻擊。(youtube截圖)
芝加哥華裔媽媽Emily蔡，呼籲停止針對亞裔的攻擊。(youtube截圖)

住在芝加哥伊利諾大學(UIC)校園旁的「大學村」社區(University Village)的年輕華裔媽媽Emily蔡(Choi)表示，她前兩天戴著口罩推著坐嬰兒車的兒子於附近散步時，一名白人男子突然對她飆髒話喊「脫掉你的口罩」，儘管她解釋「並非所有人都接種疫苗」，該男仍對她叫囂「你必須滾回亞洲」，邊揮舞拳頭邊喊「白人權力」(white power)離去。

「我很震驚，我一直覺得我住的社區很安全」，她說自己完全沒想過會在自己居住的社區遭遇這種事情，Emily蔡是一名藥劑師，她3日描述事件經過時說，2日早上7時40分左右，她推著20個月大的兒子在附近的運動場散步，一名白男當著她的面叫她脫下口罩，而且還夾雜f開頭的咒罵語言。

「我本來可以選擇沈默走開，但我覺得很不舒服」，她表示，「我覺得如果我什麼都不說就轉身離去，就像是接受了他所做的一切」。

Emily蔡說，作為一名醫護人員，過去一年親眼看到新冠疫情造成的影響與代價，因此她選擇戴口罩保護免疫功能較差的人，她當場還向該名男子解釋，並非所有人都接種了疫苗，不過對方繼續無視她的回應，接著還對Emily蔡說「你必須滾回亞洲」後，邊喊「白人權力」邊揮舞拳頭離開。

Emily蔡表示，該名白男穿著芝加哥小熊隊的上衣，腳穿涼鞋，頭戴棒球帽，還帶著一隻白狗。

就在她克服了震驚，把孩子送到托兒所後，Emily回家路上又看見該名男子，她於是向附近的UIC工作人員舉報，該員工告訴她會跟校警聯繫，然而她後來向警方聯繫時，警方卻說「找不到涉嫌男子」。

芝加哥警局說，2日當天的確有人報案稱一名女子因戴口罩於14街900號附近遭白人男子騷擾，但該案目前無人被拘留。

Emily說，回顧該事件，尤其發生不少亞裔當街遭受肢體攻擊後，「或許自己不需因此事就與該男子直接面對面回應」，但她不後悔這樣做，因為「我不想讓我兒子覺得這種事情沒問題，我希望他活在人們做錯就會受到懲罰的世界」。

口罩 芝加哥 疫苗

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