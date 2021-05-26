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5歲男童死亡30年後 母親被定罪謀殺

記者謝哲澍／新澤西州報導
5歲男童蒂米(左)死亡30年後，其母親被米歇爾·羅丹斯基(右)被定罪謀殺。(圖／Martin County Sheriff's Office)
5歲男童蒂米(左)死亡30年後，其母親被米歇爾·羅丹斯基(右)被定罪謀殺。(圖／Martin County Sheriff's Office)

新澤西州一樁30年的懸案日前有了新進展，高級法院首席大法官拉伯納(Stuart Rabner)駁回上訴，認定5歲男孩蒂米·威爾特(Timothy Wiltsey)的母親米歇爾·羅丹斯基(Michelle Lodzinski)是導致其死亡的兇手，面臨30年監禁且不得假釋。

案件始於1991年國殤日周末，當時住在南安博伊市(South Amboy)、23歲單身母親羅丹斯基報案稱，她的兒子蒂米在遊樂園內失蹤。警方對遊樂園進行地毯式搜索卻一無所獲，時任密郡檢察官Alan A. Rockoff說，警方無法確定他是否被綁架，甚至到底有沒有來過遊樂園，因為整個公園沒人見過蒂米。

據新州先進傳媒報導，羅丹斯基在幾日之後改變了她的說法，稱在遊樂園遇到了一個叫艾倫(Ellen)的女人，並讓她短暫看護蒂米；然而當她返回時，他們全都不見了。

一周後，羅丹斯基再次改變了她的故事。她告訴檢方，有一名與艾倫在一起的男子持刀威脅了她，並綁架了蒂米；這名男子表示可能在一個月內讓她的兒子回來，並會打電話給她。羅丹斯基說她一直害怕說實話，因為她不希望兒子受到傷害。

警方和搜查隊繼續尋找失蹤的男孩。蒂米的失蹤也成為當時全美頭條新聞，他的臉出現在牛奶紙箱的背面。

據報導，蒂米失蹤將近一年後，他的頭骨、顎骨和其他遺骸於四月份被發現，位於一條偏遠淺溪的邊沿。警方說，沒有任何跡象能夠表明該男孩是如何死亡的，也沒有任何有關兇手的線索。

因此，多年來沒有人被指控與蒂米的死亡有關，案件檔案被封存多年。

1994年1月，羅丹斯基的家人報告其失蹤。她隨後在底特律市中心被發現，並聲稱被兩名男子綁架，但被警方識破，認罪後被判處緩刑。

根據法庭記錄，羅丹斯基2001年起生活在明尼蘇達州，並有了短暫的婚姻。她生了兩個男孩，再次成為單身母親，遷移至佛州生活和工作。2014年，新澤西調查人員開始重新啟動蒂米案調查，審視收集的一系列證據。

其中一項證據，是在一條小溪中發現的一條褪色的藍白相間毯子。羅丹斯基說從未見過，但檢方在詢問其侄女和另外兩名侄女時，她們曾在她的家中見過。

警方因此逮捕羅丹斯基。檢方在庭審中告訴陪審團，所有證據都指向他的母親，「她是最後一個看到蒂米活著的人；遊樂場和綁架只是掩人耳目。」 2016年5月18日，陪審團裁定她犯有謀殺罪。

漫長的上訴過程中，高級法院法官也以3:3的意見相持不下，三名法院成員認為證據足夠，三名成員認為證據不足以維持謀殺定罪。最終首席大法官拉伯納決定駁回上訴。

但是，大法官阿爾賓(Barry T. Albin)強烈反對該裁決。他寫道：在這種情況下維持定罪可謂前所未有，「羅丹斯基的單身母親身份並非謀殺動機，沒有任何證據表明她有意或有意造成了蒂米的死亡。法院不能以猜測為由作出判決，這是我們刑事司法系統在各個層面上的失敗。」

蒂米被埋葬在基波特(Keyport)的聖約瑟夫公墓。羅丹斯基的律師仍可能將此案上訴至聯邦最高法院。

樂園 大法官 新澤西州

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