全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

密西根大學最新調查報告「惡性仇恨項目」(Virulent Hate Project)指出，源於中國的新冠病毒，促使美國 對亞裔 刻板印象重新浮現，污名化言論導致過去一年對亞裔敵意加遽，且延續到2021年，調查顯示，這波反亞裔事件的受害者中，華裔比率最高將近六成，而這些仇恨事件的肇事者以白人男性為主。

此外，全美40個州及哥倫比亞特區均有新聞報導了該地區發生反亞裔案件，至於案發點則以商業區、街道與公共交通工具最多。

該研究項目的主要研究者、密大美籍亞太裔研究副教授柏嘉(Melissa Borja)表示，研究人員一共收集了2020年疫情 期間，美國反亞裔仇恨的4337篇報導，然後根據發生地點、性質和肇事者情況等，確認其中涉及反亞裔種族主義的案件1023例，再進行深入分析。

柏嘉說，研究這些仇恨事件並公開數據，有助於讓每個人更正確理解反亞裔種族主義，並因此制定公共政策，同時作為亞裔參與社會運動(activism)的指導。

她表示，除了追蹤反亞裔仇恨事件外，記錄亞裔社區如何對抗種族主義及如何倡導推出保護亞裔政策，也同等重要。

這項報告的主要發現如下：

●在1023件的反亞裔仇恨案例新聞報導中，有66％(679個)涉及針對個人或團體的反亞裔騷擾和破壞行為；另約33％(344例)涉及對亞裔個人或團體做出污衊、歧視性言論，或發表傷害亞裔的圖片、政策與建議。

●反亞裔行為與言論的攻擊對象，囊括了各個年齡層、性別的亞裔，其中65％的受害者為婦女，以族裔區分的話，華裔占58％比率最高。

●反亞裔仇恨的肇事者，主要是白人男性，而發表侮辱性言論並支持歧視性政策和建議的政客中，則以白人男性、與共和黨有聯繫者占最多數。

●全美有40個州和哥倫比亞特區的新聞，報導了當地的或全美的反亞裔事件，而這些事件的發生地點，高達67%集中於公司企業、街道和公共交通工具上。

●雖然疫情一開始大多數人都因為「居家避疫令」而待在家中，或停止前往公共場所，但反亞裔仇恨的新聞報導，高峰期就是2020年3月與4月的疫情初期。

柏嘉說，「去年針對亞裔的敵意類別有兩種，首先是把亞裔美國人視為「永遠的外國人」，其次將亞裔和亞裔美國人視為是造成新冠疫情，以及帶來經濟文化、國家安全危機的「黃禍」(yellow peril) ，她表示，眾多仇恨事件發生在公共場所，更加深了亞裔的日常生活恐懼和焦慮。

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