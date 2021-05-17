我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

以色列炸毀加薩媒體大樓 布林肯要求給交代

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

特派員黃惠玲╱綜合報導
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

密西根大學最新調查報告「惡性仇恨項目」(Virulent Hate Project)指出，源於中國的新冠病毒，促使美國亞裔刻板印象重新浮現，污名化言論導致過去一年對亞裔敵意加遽，且延續到2021年，調查顯示，這波反亞裔事件的受害者中，華裔比率最高將近六成，而這些仇恨事件的肇事者以白人男性為主。

此外，全美40個州及哥倫比亞特區均有新聞報導了該地區發生反亞裔案件，至於案發點則以商業區、街道與公共交通工具最多。

該研究項目的主要研究者、密大美籍亞太裔研究副教授柏嘉(Melissa Borja)表示，研究人員一共收集了2020年疫情期間，美國反亞裔仇恨的4337篇報導，然後根據發生地點、性質和肇事者情況等，確認其中涉及反亞裔種族主義的案件1023例，再進行深入分析。

柏嘉說，研究這些仇恨事件並公開數據，有助於讓每個人更正確理解反亞裔種族主義，並因此制定公共政策，同時作為亞裔參與社會運動(activism)的指導。

她表示，除了追蹤反亞裔仇恨事件外，記錄亞裔社區如何對抗種族主義及如何倡導推出保護亞裔政策，也同等重要。

這項報告的主要發現如下：

●在1023件的反亞裔仇恨案例新聞報導中，有66％(679個)涉及針對個人或團體的反亞裔騷擾和破壞行為；另約33％(344例)涉及對亞裔個人或團體做出污衊、歧視性言論，或發表傷害亞裔的圖片、政策與建議。

●反亞裔行為與言論的攻擊對象，囊括了各個年齡層、性別的亞裔，其中65％的受害者為婦女，以族裔區分的話，華裔占58％比率最高。

●反亞裔仇恨的肇事者，主要是白人男性，而發表侮辱性言論並支持歧視性政策和建議的政客中，則以白人男性、與共和黨有聯繫者占最多數。

●全美有40個州和哥倫比亞特區的新聞，報導了當地的或全美的反亞裔事件，而這些事件的發生地點，高達67%集中於公司企業、街道和公共交通工具上。

●雖然疫情一開始大多數人都因為「居家避疫令」而待在家中，或停止前往公共場所，但反亞裔仇恨的新聞報導，高峰期就是2020年3月與4月的疫情初期。

柏嘉說，「去年針對亞裔的敵意類別有兩種，首先是把亞裔美國人視為「永遠的外國人」，其次將亞裔和亞裔美國人視為是造成新冠疫情，以及帶來經濟文化、國家安全危機的「黃禍」(yellow peril) ，她表示，眾多仇恨事件發生在公共場所，更加深了亞裔的日常生活恐懼和焦慮。

報告詳情，可查詢：https://reurl.cc/9ZMvyY。

亞裔 美國 疫情

上一則

德州州長譴責種族暴力 籲停止仇亞相互尊重

延伸閱讀

德州州長譴責種族暴力 籲停止仇亞相互尊重

德州州長譴責種族暴力 籲停止仇亞相互尊重
亞洲文化習慣沉默…仇恨暴力傷害亞裔心理健康

亞洲文化習慣沉默…仇恨暴力傷害亞裔心理健康
17萬香港公僕簽署聲明 港澳辦「點讚」

17萬香港公僕簽署聲明 港澳辦「點讚」
仇恨攻擊重振亞裔美國人研究 「現在是歷史轉折點」

仇恨攻擊重振亞裔美國人研究 「現在是歷史轉折點」
大學「亞裔美國人研究」復甦 教授點出讓課程長久關鍵

大學「亞裔美國人研究」復甦 教授點出讓課程長久關鍵
成龍？李小龍？說1位知名亞裔美國人 42%美國人說不出

成龍？李小龍？說1位知名亞裔美國人 42%美國人說不出

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39
部分中國數字貨幣挖礦公司可能在德州擴大營運。(Unsplash網頁)

北京令加密貨幣公司撤出內蒙 北美勢成最大挖礦中心

2021-05-10 18:17
FBI統計，去年該局共收到1萬5421起的「技術支援詐騙」(tech support type fraud)。(pexels)

以為可退500元 反遭詐走20萬 伊州男子痛失畢生積蓄

2021-05-12 13:31
藥局搞錯，奧斯汀女子接種兩劑不同疫苗。(哈里斯縣衛生局）

第二劑疫苗被誤打嬌生 會怎樣

2021-05-11 20:59
僑務促進委員王妍霞女士病逝，享年70歲。（朱江提供）

僑務促進委員王妍霞染疫病故 發病前無症狀突陷昏迷

2021-05-10 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞
洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒