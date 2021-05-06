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德州Motel 6旅館涉藏淫窟 母公司G6挨告

編譯組／綜合報導
涉嫌協助賣淫的Motel 6。（Fox26）
涉嫌協助賣淫的Motel 6。（Fox26）

逼良為娼的人口販運，導致未成年受害者「小珍」（Jane Doe A.A.）在2015至2016年間連續被性侵無數次，受害的小珍近年委請律師蒐證，律師Annie McAdams本周向哈里斯(Harris)縣法庭提告，指控斯普林（Spring）Cypresswood路上19600街區的汽車旅館Motel 6與連鎖集團東主G6涉嫌協助犯罪。

休士頓福斯電視台（Fox26）報導，小珍當年就讀高中，成績優異、家庭美滿，但是卻誤交匪類，因此遭到誘拐，淪為性工具。期間，她被限制行動，而且歹徒還以毒品控制她，讓她一天接客至少10次。事發地點正包括Motel 6與其他旅館，而更爛的是，根據律師指控，這家Motel 6的經理不但知情，還數度性侵小珍。

根據訴狀描述，小珍經常被打、強暴、又被下藥，而Motel 6的人不但知情，還協助賣淫。Motel 6已經不是第一次被告了，之前還有多起事件鬧上法庭。雖然Motel 6在2019年被燒毀，但是律師認為，母公司G6仍該負責。

小珍最後是利用機會，在加油站向員警求助才能獲救，而她本人也計畫出庭作證。律師表示，終結逼良為娼的人口販運，方法只有一個，斬草除根，揪出背後主謀、共犯與從犯。

由於Motel 6是全美知名連鎖汽車旅館，該起訴訟導致Motel 6企業發表聲明，譴責人口販運行為，聲稱住客的安全和福祉是Motel 6首要營運之道，該企業無法容忍人口販運。

 

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