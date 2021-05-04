芝加哥市長：計畫7月4日前全面開放

芝加哥海軍碼頭終於重新開放，並於日前施放了久違的煙火。(芝加哥海軍碼頭臉書)

芝加哥 市市長萊特福特4日表示，如果新冠疫情 穩定改善，她計畫在7月4日前全面開放城市，鬆綁所有商業客容量限制，並可能會允許所有嘉年華會、大型活動恢復舉辦，「我們到時將成為全美國 第一批全面且安全開放的城市之一」。

萊特福特說，她日前曾到訪剛剛恢復開放的海軍碼頭，對現場民眾熱情程度留下深刻印象，而且每個人觀看煙火施放時，都依規定帶著口罩且彼此保持距離，她說，目前包括病例比率以及確診人數等各項疫情指標都在穩定改善中，由此推斷芝加哥的疫情可望逐漸受到控制，這也將為進一步開放奠定好的基礎。

萊特福特的計畫聽起來可能有些樂觀，但如果目前疫情趨勢不變，伊利諾州很可能會依照州長普立茲克之前提出的計畫，在6月初或6月中旬，就有希望全面開放。

普立茲克對此保守表示，伊州正朝全面開放前的「過渡期(Bridge Phase)目標前進，他預告下周應該就會宣布進入「過渡期」，也就是說，距離全面開放不遠了。

過渡期(Bridge Phase)間，州府將允許零售店、健身房的客容量從現行的五成提高到60%，遊樂園、博物館以及動物園的客容量，也將從25%增加到60%，至於其他需購票入場的體育活動、劇院演出，也將允許六成觀眾入場。

此外，室內活動人數上限將提高到250人，而戶外活動上限人數從100增加到500人。

屆時州府將設定28日觀察期，如果確診率、住院率等均維持穩定或下降，就可以有機會全面開放，不過，州長說，戴口罩的規定暫時還不會取消。