芝城夏季活動放寬限制 回歸疫前生活在望

隨著接種疫苗人數增加，芝加哥密西根湖畔人潮逐漸重現。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 將進一步放寬防疫限制，市長萊特福特29日宣布，大型室內場地的與會人數將提高到客容量的25%，首場夏季戶外嘉年華排在7月8日舉行，參與條件為出席者必須完全接種，未施打疫苗 者則需提供三天內的新冠病毒檢測 陰性證明；婚禮等私人宴會只要賓客完全接種，則不會再設定人數上限。

萊特福特表示，今年的夏天會讓大家更像回到疫情前的生活，包括芝加哥公牛籃球隊、冰上曲棍球的黑鷹隊，都將恢復開放給球迷入場觀看球賽，這兩支球隊的主場均在聯合中心(United Center)，她說，這類大型室內場地將可以讓25%的客容量入場，此外，大型會議中心、展覽場地也將可以開放25%客容量入內，但最高不能超過250人。

至於嘉年華及需要門票才能入場的戶外活動，將提高到每1000平方呎可以允許15人入場，農夫市場及跳蚤市場也遵照同樣標準，或最高不能超過場地人數容量的25%。

萊特福特說，由於確診人數減少，且持續推動疫苗施打，因此現在市府有信心可以做出上述開放措施且確保安全。

新的規定也將讓最受民眾歡迎的夏日嘉年華活動回歸，今年第一場嘉年華「風城烤肉大會」(Windy City Smokeout)預計7月8日到11日舉行，場地在聯合中心停車場，主辦單位預估每天將有1萬2500人參加。

市府表示，這項活動的商家、表演者、購票民眾以及工作人員都必須符合「完全接種」的要求，如果沒有施打疫苗但想參加該活動者，必須出具三天內的病毒檢測陰性證明。

婚禮等其他私人宴會，只要所有人都已經在活動日當天前兩周，全部完成接種，參加人數就不會有上限規定。

芝加哥戴利夫人公園(Maggie Daley Park)的迷你高爾夫球場，30日起重開，攀岩牆將在5月28日重新對外開放，還有夏季戶外電影院計畫從7月6日起，恢復在芝加哥上百個公園舉行。