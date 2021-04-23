我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

CDC建議恢復施打嬌生疫苗 15人血栓含3死 須加註警語

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

編譯周芳苑／綜合23日電
維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)
維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維吉尼亞州非裔居民布朗(Isaiah Brown)車子拋錨，警察開車載他回家，他隨即因家中發生糾紛撥打911電話報警；這名警察到場處理時，因故對著布朗開了十槍，導致布朗受重傷。

當地媒體WRC-TV報導，21日凌晨槍擊發生後，32歲布朗被送進加護病房，身中十槍。

布朗的兄弟塔茲蒙．布朗(Tazmon Brown)告訴媒體，警察無緣無故向布朗開槍，沒聽到警告槍聲，只聽到一聲「舉起手」，布朗除了手機，手中別無他物，他認為布朗舉起了手。

警察和布朗的兄弟姊妹說，事發在21日凌晨2時30分左右，當時布朗車子在加油站拋錨，一位白人警察載他回家，並向家人保證布朗沒惹事，但就在布朗打911報案居家騷擾後，那位警察返回，在屋外開好幾槍。

維吉尼亞州警局發言人科菲(Brent Coffey)23日對媒體發電郵說，警方接到911後動員。這位警員開槍之際試圖與布朗交涉，布朗中槍後，馬上被送往瑪麗華盛頓醫院，雖受重傷，但無生命危險。

科菲說，州警完成調查後，刑事調查文件將移交維州弗雷德里克斯堡特別檢察官詹金斯(LaBravia Jenkins)。

布朗的妹妹對警員受什麼威脅、為何開槍百思不解，正試著找答案。

尚不清楚布朗為什麼打911報警，警方表示與家庭有關；他的兄弟塔茲蒙認為，布朗當時希望搭便車回到他拋錨的車上。

這起事件正巧發生在全美高度關注警察槍擊和種族主義之際；美國廣播公司新聞網(ABC News)和華盛頓郵報(The Washington Post)23日發布民調指出，全美60%認為應採取更多措施追究警察責任，另63%認為非裔和其他少數民族受到不平等待遇。

警察 維吉尼亞州 非裔

上一則

罵完後投贊成票 克魯茲改口反亞裔仇恨法案

延伸閱讀

北卡州警搜索時槍殺非裔男 群眾抗議促究責 州府調查

北卡州警搜索時槍殺非裔男 群眾抗議促究責 州府調查
北卡員警擊斃非裔男 群眾憤怒示威要求究責

北卡員警擊斃非裔男 群眾憤怒示威要求究責
長島大頸華男販毒致2死罪成 最高囚6年

長島大頸華男販毒致2死罪成 最高囚6年
共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅

共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅
歐巴馬也點讚…14歲少年靠裁縫 幫流浪狗找新家

歐巴馬也點讚…14歲少年靠裁縫 幫流浪狗找新家
金山毆打亞裔嫌犯 被控仇恨犯罪 竟辯罹患PTSD

金山毆打亞裔嫌犯 被控仇恨犯罪 竟辯罹患PTSD

熱門新聞

零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

2021-04-19 19:52
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32
哥倫布警察將開槍擊斃圖中穿黑色上衣的16歲女孩。(哥倫布警局影片截圖)

又傳警察殺人 俄州哥倫布警開槍擊斃16歲女孩

2021-04-21 10:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生
路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光
母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險