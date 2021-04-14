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華府爭第51州要投票權 共和黨：可按馬、維州選民投票

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)，多年來屢次提案讓華府自成一州。(美聯社)
華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)，多年來屢次提案讓華府自成一州。(美聯社)

眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)14日將就「華府自成一州」的法案表決，這一昔日邊緣議題已成為民主黨在本屆國會的重要議程之一，預料過關後將於下周在眾院全院表決；儘管該法案很可能第二次在眾院過關，但在參院將繼續面臨共和黨的阻撓。

無投票權的華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)，多年來屢次提案讓華府自成一州，此次她再提「接納華府法案」(Washington, D.C. Admission Act)，14日在眾院監督暨改革委員會舉行審定會議(markup session)，對法案進行修改會增補並表決，通過後預計最快下周在眾院表決。

諾頓說，國會不能繼續再把華府居民排除在民主進程之外，迫使他們旁觀國會就影響這個國家乃至華府政府的各項法律投票，「民主需要更多」。

眾院去年曾通過諾頓提出的類似法案，允許華府成為第51個州，並設置兩名參議員席位和一名具投票權的眾議員席位，但該法案在參院無疾而終，今年預計也將在參院受阻；通過該法案需要參院60票支持，民主黨僅占50席，並有副總統賀錦麗打破平局的一票，不過目前法案也未獲所有民主黨支持，截至14日該法案共有44名民主黨共同提案人(co-sponsor)。

民主黨稱「華府自成一州」不僅關乎公民投票權，也關乎在非裔人口較多的華府促進種族平等；共和黨則稱民主黨此舉是為了奪權(power grab)。

眾院監督暨改革委員會的共和黨籍副主席科默(James Comer)直言法案的真實目的就是在參院增加兩個民主黨席位，以便讓美國成為社會主義烏托邦；他說，若讓華府自成一州，削減警察經費(Defunding Police)、增加最高法院席位、實踐綠色新政(Green New Deal)等一連串自由派議題就將成為現實。

當日也有共和黨對法案提修改方案，即參照1790年至1800年間，華府居民作為隔壁維州或馬州選民的身分參與聯邦選舉，因為當初在設立華盛頓特區為首都時，這兩個州都讓出了部分土地。

喬治亞州共和黨眾議員海斯(Jody Hice)說，如果問題的關鍵是讓華府居民投票，這一修改方案就能解決「納稅但無投票權」(taxation without representation)的問題。

馬州民主黨眾議員薩班斯(John Sarbanes)對此並不感冒，表示華府居民已發展出強烈的身分認同與文化、政治象徵，「他們對自己的社區效忠，為什麼要為了投票而放棄這些？」

華府 民主黨 眾院

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