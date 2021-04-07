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休士頓3蒙面歹徒持長槍 搶劫便利店全程曝光

編譯組／綜合報導
搶匪持長槍抵住店員的臉，讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸。（警方視頻截圖）
搶匪持長槍抵住店員的臉，讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸。（警方視頻截圖）

三名持各式長短槍的蒙面歹徒，日前搶劫東休士頓一家便利商店，搶匪持長槍抵住店員的面孔，驚悚的畫面被監視器錄下，休士頓市警察局7日公布搶劫全程畫面，向大眾徵集線索，偵破這起搶劫案。

影音來源：休士頓市警局，本報記者後製。

休士頓警局表示，搶案發生於3月17日凌晨12時16分，在北Breen River道附近的Sultan路8300街區一家便利店內。監控視頻顯示，店員一開始站在店門外，三名武裝歹徒趕到，並拿槍威脅迫使他回到店內，然後進入櫃檯後的封閉。警方說，這些人讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸，並將這些物品裝在袋子裡。

然後，這些人將店員逼到外面，視頻顯示他們試圖搶走店員的車。但據警察說他們並未獲得店員的車鑰匙，隨後他們逃離了現場。在視頻中，可看到盜賊進入一個黑色的四門掀背式跨界車（crossover）。警方說，其中一人逃離時，向店員開了槍。

視頻中的人的身材中等偏瘦，中等身高，皆穿著深色運動衫和面罩。

警方懸賞5000元的獎金，給提供可確定嫌疑人的身份、指控和/或逮捕的線索。民眾可以撥打713-222-TIPS（8477），或通過Crime-stoppers.org或通過「犯罪阻止者」（Crime Stoppers）應用程序在線提交線索。

他們試圖搶走店員的車，但據警察說他們並未獲得店員的車鑰匙。（警方視頻截圖）
他們試圖搶走店員的車，但據警察說他們並未獲得店員的車鑰匙。（警方視頻截圖）
店員一開始站在店門外，三名武裝歹徒趕到，並拿槍威脅迫使他回到店內。（警方視頻截圖...
店員一開始站在店門外，三名武裝歹徒趕到，並拿槍威脅迫使他回到店內。（警方視頻截圖）
警察說，其中一人逃離時向店員開了槍。（警方視頻截圖）
警察說，其中一人逃離時向店員開了槍。（警方視頻截圖）

休士頓 警察

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