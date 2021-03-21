為民吐冤氣 機器人電話強推銷遭罰２億

聯邦通訊委員會重罰兩名德州電話推銷商２億2500萬元。（FCC網頁）

民眾常無端接到機器人推銷電話，甚至是「請勿騷擾」（Do Not Call）名單上的民眾，聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，簡稱FCC）近日處罰推銷商2億2500萬元天價罰款。

休士頓紀事報報導，美國 聯邦通訊委員會日前對兩名德州 電話推銷商處以2億2500萬元罰款，因他們在2019年，在不到五個月時間內，進行多達10億次機器人電話推銷。這也是FCC有史以來最高額的罰金。

FCC在一分聲明中說，「John C. Spiller和Jakob A. Mears使用包括Rising Eagle和JSquared Telecome在內的企業名稱，在2019年頭四個半月，在傳國範圍內傳播欺騙性的機器人電話。」

機器人電話推銷中，錯誤聲稱要出售著名健康保險 公司，如安泰（Aetna）、藍盾（Blue Cross Blue Shield）和信諾（Cinga）等短期保險計畫。

聲明並指出，Spiller向USTelecom Industry Traceback 集團承認，每天進行數百萬次詐騙電話，包括打給已將電話號碼放在「請勿騷擾」（Do Not Call）名單的消費者，因他們認為這些消費者更有利可圖。

近年來，行銷電話數量不斷上升。根據「今日美國」（USA Today），至2020年，共有459億次機器人行銷電話，比2017年增長50%。