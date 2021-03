紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去,期間被他人多次用籃球攻擊頭部;圖為案發地附近。(谷歌地圖)

一名13歲的亞裔 少年日前在法拉盛 一座公園附近被多人推倒 ,多次遭襲擊者用籃球攻擊頭部,期間還遭罵「愚蠢的中國 人,滾回你的國家去」等歧視性語言;紐約市警對此表示,「亞裔仇恨犯罪工作組」已對此案進行調查,至截稿前尚未拘捕任何嫌犯,呼籲知情者提供線索。

根據警方消息,這名13歲的亞裔少年於16日下午6時30分左右,在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)的邦恩公園(Bowne Park)附近,遭到三名陌生外族裔少年的攻擊,對方先將這名受害人推倒在地,隨後多次用籃球砸在他的頭上。

警方稱,受害人被攻擊期間,幾名外族裔少年以「愚蠢的中國人,滾回你的國家去」(Stupid, fxxxing Chinese. Go back to your country)對其辱罵;案件發生後,受害人立即報警求助,他的母親將其送往附近的法拉盛醫院治療,目前情況穩定。

市警「亞裔仇恨犯罪工作組」已介入該案調查,呼籲知情者提供線索,民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com,或透過手機發消息至 274637(CRIMES),然後輸入TIP577,消息來源絕對保密。