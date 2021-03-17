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紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

記者牟蘭╱紐約報導
一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)
一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛一座公園附近被多人推倒 ，多次遭襲擊者用籃球攻擊頭部，期間還遭罵「愚蠢的中國人，滾回你的國家去」等歧視性語言；紐約市警對此表示，「亞裔仇恨犯罪工作組」已對此案進行調查，至截稿前尚未拘捕任何嫌犯，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，這名13歲的亞裔少年於16日下午6時30分左右，在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)的邦恩公園(Bowne Park)附近，遭到三名陌生外族裔少年的攻擊，對方先將這名受害人推倒在地，隨後多次用籃球砸在他的頭上。

警方稱，受害人被攻擊期間，幾名外族裔少年以「愚蠢的中國人，滾回你的國家去」(Stupid, fxxxing Chinese. Go back to your country)對其辱罵；案件發生後，受害人立即報警求助，他的母親將其送往附近的法拉盛醫院治療，目前情況穩定。

市警「亞裔仇恨犯罪工作組」已介入該案調查，呼籲知情者提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

亞裔 法拉盛 中國

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