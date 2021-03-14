不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

夏令時間14日開始。（Getty Images）

民主與共和兩黨國會議員，正推動新的立法，使夏令時間（Daylinght Saving Time）常態化，不再調回標準時間(Standard Time)。

參與立法推動者包括共和黨籍參議員 盧比歐（Marco Rubio）、蘭克福特（James Lankford）、布侖特（Roy Blunt）、海德史密斯（Cindy Hyde-Smith）、史考特（Rick Scott），民主黨籍參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）、衛登（Ron Wyden）、馬基（Edward Markey）等，他們重新推動「陽光保護法」（Sunshine Protection Act），這將使全國範圍內不再有所謂的夏令時間。

參議員在一分聲明中說，他們的法案將適用美國 大多數遵守夏令時間的州，若該法正式生效，就意味著沒有人每年需改變兩次時鐘。

目前已有研究顯示，春季睡眠不足與更多交通事故、工商、自殺和流產等相關聯。秋天的傍晚很快就天黑，黑暗與憂鬱症相關。當夏令時間開始時，心臟病 發作的風險增加，因為額外減少的睡眠與心臟病發作有關。

美國睡眠醫學科學院（American Academy of Sleep Medicine）相信，消除夏令時間將使人們受益。他們認為將夏令時間變成永久標準時間，將停止造成與夏令時間有關的危險。

今年夏令時間從3月14日周日起，持續至11月7日。