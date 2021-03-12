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10.5億兆彩得主出爐 底特律4人稅後領走5.57億

編譯周芳苑／綜合12 日電
底特律郊區四人合買彩票贏得10.5億元兆彩大獎。圖為律師潘諾斯代表得主領獎。(美聯社)
底特律郊區四人合買彩票贏得10.5億元兆彩大獎。圖為律師潘諾斯代表得主領獎。(美聯社)

1月22日獎金超過10億元的兆彩(Mega Millions)大獎得主12日揭曉，密西根州底特律市郊區四人彩票俱樂部贏得10.5億元獎金，稅後將獲5.57億元。

密西根樂透局(Michigan Lottery)說，中獎的幸運兒已於1月22日抽獎後幾周內領取獎金，選擇一口氣領款，7.76億元得獎款項稅後變成約5.57億元。

奧克蘭郡俱樂部Wolverine FLL Club四位成員的名字都沒有公布，而該俱樂部是彩票唯一中獎者；得獎人代表律師潘諾斯(Kurt Panouses)說，這筆錢將影響他們後代子子孫孫，他們將保持謙虛，並在密西根州東南部慈善捐款以表回饋。

10.5億元是密歇根州樂透彩有史以來最大的頭獎金額、也是全美第三大頭獎；兆彩獎券在全美45州及華盛頓特區、美屬維京群島開賣。

中獎彩票是在底特律諾維(Novi)郊區連鎖雜貨店克羅格(Kroger)超市賣出的最後幾張；潘諾斯說，一位俱樂部成員看到告示牌寫著累積獎金高達10億元，也想起他們還沒購買，於是四人一起進克羅格店裡買。

賣出大獎彩票的克羅格表示，將把5萬元佣金捐給密西根州食物銀行理事會。

抽獎後馬上有很多人猜中獎者是諾維地區一群老師； 諾維森林小學(Novi Woods Elementary School)校長阿舍爾(David Ascher)馬上遏止傳言，他兩天後說，所有人都去上班了，他還買了甜甜圈給大家吃。

密西根州

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