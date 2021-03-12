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2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

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2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

特派員黃惠玲/綜合報導
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

明尼拿波利斯市12日宣布，已與非裔佛洛伊德(George Floyd)家屬達成民事訴訟協議，該市將支付創紀錄的2700萬元和解金，其中包括提供50萬元給佛洛伊德事件發生的社區，在此同時，涉嫌跪殺佛洛伊德的前明州警察沙文(Dereck Chauvin)審判日前展開，目前仍在遴選陪審員階段。

該案代表律師克魯普(Ben Crump)發表聲明說，這是有史以來最大筆的審前民權和解金，而這項賠償也發出了強而有力的信息，那就是「黑人的命真的也是命」(Black Lives do matter)，他說，警察對有色人種的暴力必須結束。

佛洛伊德之死發生在2020年5月25日，當時的明尼蘇達州明尼拿波利斯市的警察沙文，在逮捕可能涉嫌使用假鈔的佛洛伊德時，用膝蓋壓在其脖子上長達8分46秒，期間雖然佛洛伊德曾因無法呼吸而求助，但都未獲回應，最終造成其死亡。

這段令人震驚的遇害過程，全部都被旁觀路人拍攝下來，經公布後，在美國各地引發大規模抗議。

明市市議會主席班德爾(Lisa Bender)說，希望這項協議公布後，大家能夠將焦點集中在佛洛伊德家人發出的聲音，以及他們想分享的任何事情，她也代表市議會，向佛洛伊德家屬、朋友，以及所有關心該事件者，致上最深切的哀悼。

佛洛伊德家屬於去年7月向沙文以及其他三名涉案警察，提出了聯邦民權訴訟，訴狀指出，警察們限制了佛洛伊德的行為，侵犯了他的權利，且明市警察縱容過度使用武力，允許種族主義，且存在有罪不罰的文化。

明尼拿波利斯市才在2019年，賠償了2000萬給遭該市警察射殺的婦女達蒙德(Justine Ruszczyk Damond)，達蒙德於2017年7月15日晚上11時許，打911報案表示住家附近疑似有性侵害案件發生，希望警方能儘速前來，兩名警察隨後抵達現場，本以無線電回報「情況在控制之中」，然而短短三分鐘後，他們卻回報有人中彈，當晚11時51分，該名中彈者死亡，而死者正是熱心報案的達蒙德。

佛洛伊德的畫像留在喪生地點附近。(Getty Images)
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