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願我們彼此不認識！伊州首名新冠死者家人吐心聲

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這「疫」年，我們這樣走過來！華人心情實錄

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
回首過去一年，張永斌(左三)最懷念與好友聚餐的歡樂時光。(張永斌提供)
回首過去一年，張永斌(左三)最懷念與好友聚餐的歡樂時光。(張永斌提供)

世界衛生組織WHO去年3月11日宣布新冠病毒為全球大流行疾病，至今屆滿一年，伊利諾州庫克郡去年的3月12日疫情開始大幅爆發，3月16日芝加哥一名婦女成為伊州首個染疫死亡病例，回首過去365天，生活於疫情陰影籠罩下的大芝加哥區華人，走過波折衝擊的一年，有人痛失至親無法見最後一面，有人失業到現在仍復不了工，他(她)們的經歷，或許也正說出了你我這一年來的心路歷程。

●無法給父親最後擁抱 一輩子遺憾

「爸爸去年5月在台灣病逝，疫情卻讓我見不了父親最後一面」，移民美國20年的李蓉蓉憶起沒辦法見到爸爸的遺憾，還是非常難過與沮喪，她說，原本一家四口都計畫好了去年5月底要一起回台灣探望老父親，沒想到卻發生了新冠大流行。

一聽到家人電話告知爸爸病危消息時，李蓉蓉一心只想立刻找機會返台，然而當時班機大幅度減少，台灣也已經實施14天隔離令，加上家裡兩個學齡孩子都居家上網課，先生又因為是必要行業員工無法休假，「想回家卻回不了家的崩潰」，到現在一想到還是想掉淚，「母親四年前過世，父親從小就疼愛我這個最小的女兒，結果在他離開前，我卻沒有機會擁抱他，告訴他我愛他」。

疫情現在終於比較緩和了，也有越來越多人接種疫苗，「但是父親永遠離開了，我想抱抱老爸卻再也無法實現了」。

●孤獨寂寞 像困在深山老林

「過去一年宅家的感受就是孤獨寂寞，失去社交的日子，就好像被困在深山老林」，因為兒女疫情期仍須上班，已經退休的張永斌夫婦擔起照顧無法上幼兒園孫子女的工作，個性開朗，疫情前時常與朋友聚會的他，困在家中天天帶小孩、做家務，讓他性情容易煩躁且易怒。

宅家的日子還得天天擔心家人、親戚會不會感染，過去一年「心情低潮的頻率，遠遠超出偶爾的開心」，他說，疫情期間最懷念的就是跟老友們喝杯小酒、打打麻將的日子，「希望很快能夠恢復正常」，他與另一半搶著登記了疫苗施打，目前還在等待安排接種時段，過去一年就像做了一場噩夢，尤其對於年紀大的人來說，「這夢也太長了」。

李蓉蓉時常看著手機裡的父母照片，想念著在天堂的雙親。(特派員黃惠玲/攝影)
李蓉蓉時常看著手機裡的父母照片，想念著在天堂的雙親。(特派員黃惠玲/攝影)

●病毒無情 政府有情

在芝加哥市區一家連鎖酒店擔任房務員的郭安妮說，去年入冬後是旅館業的淡季，本來輪班上工時間就比較少，然而疫情爆發後，旅館只留下兩三名房務員，包括她在內的其他員工都收到停工通知，「從2月底失業至今，如果沒有聯邦與州政府的失業津貼，真的不知道怎麼過下去」。

郭安妮十分感謝體諒民情的政府，讓被迫失去工作者不會流落街頭，「生活開銷有了支援，才能實踐防疫，才能保障生命基本權益」，儘管過去一年，郭安妮必須大部分待在家裡，失去與朋友、親人的互動，但也因此更珍惜彼此，更理解生命的可貴，「也算是意外的收穫」。

● 感恩餐館安度疫情 遺憾無法出國旅行

在芝加哥經營外賣餐館達26年的林莉莎說，去年2月到5月間，應該是她餐館這麼多年來生意最差的時期，「當時風聲鶴唳，很多餐館都乾脆停業」，疫情最猛烈時，部分客人點外賣還會先問「你們有沒有人剛從中國回來？」，但這種情況到4月左右就消失了。

外賣餐館在這波疫情中算是比較幸運的，因為大部分仰賴堂食為主要收入的餐廳，幾乎都因為禁止室內用餐而生意一落千丈，甚至永久歇業，「在禁堂食期間，外賣店反而生意更好」，她說，去年6月開始，外賣餐館生意大火，營業額比往年都高，不過，隨著今年年初餐館陸續重開堂食，外賣訂單也隨著下跌，但仍算穩定。

平時工作忙碌，每年都會出國旅遊放鬆的林莉莎，過去一年哪裡都去不了「很遺憾」，她說，還好撐過去了，已接種疫苗的她說，準備6、7月出門好好遊玩一趟。

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