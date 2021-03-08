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馬斯克兒推特搶鏡 粉絲狂按讚

編譯組／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

加州搬到德州，現年49歲，身兼特斯拉（Tesla）和旗下太空探索公司SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）8日一早，在推特上分享一張全家福照片。他計劃在德州建立一個星際基地（Starbase）的城市。

FOX電視台報導，在這張全家福照片中，馬斯克摟著他的兒子X Æ A-XII與女友、32歲的加拿大錄音藝術家Grimes。兒子似乎對花慎感興趣，馬斯克與女友戴著墨鏡，三人一起對著鮮花。

他將照片放在推特上，上面僅寫著兩個字「Starbase, Texas」(德州星際基地）。

這位億萬富翁推文後，受到超過28萬1400名粉絲按讚。就在幾天前，馬斯克說，他計畫在德州建立一個名為星際基地（Starbase）的城市。

他於3月2日發文說，「創造星際基地城市，從火星到其他星。」

據悉，馬斯克似乎致力將其運營的業務，從加州搬到德州。

他的公司SpaceX向卡梅倫縣（Cameron County）委員會提交公司註冊，表明其有意合併Boca Chica Village，這是一個位於Kopernik Shores附近縣屬地社區。

去年12月，馬斯克在執行長峰會（CEO Council Summit）向華爾街日報總編輯Matt Murray證實，他已移居德州。據悉，他的舉動主要源於對加州州長紐森（Gavin Newsom）與其他地方官員對新冠肺炎發出封鎖令的不滿。

去年5月，特斯拉控告加州阿拉米達縣強制居家避疫政策，稱此舉涉嫌與州政府命令相抵觸，最終訴訟被撤銷。

「坦率的說，這是最後一根稻草」馬斯克當時在推特發文說「我們是否最終會保留佛蒙特製造業，將取決特斯拉未來待遇。特斯拉是加州目前僅剩最後一家汽車製造廠。」

去年12月8日馬斯克發推文「在南德州廣場上」。（推特）
去年12月8日馬斯克發推文「在南德州廣場上」。（推特）

馬斯克 德州 加州

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