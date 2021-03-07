「假通勤」讓居家辦公有上下班區隔

在住家附近騎車繞行幾分鐘「假通勤」，有助轉換遠距辦公情緒。(Unsplash網頁)

新冠肺炎疫情 爆發後，許多上班族改為在家辦公，然而「家庭辦公室」與居家生活卻逐漸引發不少衝突。如何徹底分開這兩種角色，許多員工開始運用所謂「假通勤」（fake commute）。

ABC11電視台報導，一場疫情，將辦公室工作人員Susan Jaworski與其他數百萬上班族送回家中辦公，幾個月後甚至近年，問題開始浮現。

Jaworskie說，在家工作往往會想著「再發送一封電子郵件，再打一次電話，再回一條消息，從十分鐘變成一小時，兩小時。」

這些在家上班 的員工不用天天上午通勤，意味著不用開車，但這個看似的「好康」，換個角度卻不是如此。「我必須做點什麼，嘗試不同的事情」Jaworski說。

因此現在，Jaworski每天上午上班前，會在家附近騎十分鐘腳踏車後再返家，假裝「抵達公司開始上班」。

與Jaworski合作的休士頓 加爾維斯頓地區委員會（Houston Galveston Area Council）的Jamila Owens說，「假通勤確實有助於生活與工作平衡」

他說，對於那些在家工作的上班族來說，最後離開房子的「儀式」至關重要。「遠距辦公使您永遠處於即時，始終在線的溝通狀態，有一項儀式幫助您關閉這個模式確有必要。」

對Jaworski來說，假通勤給了她真正的「下班」。「我不必分心，也不覺得被拉進廚房或被拉進家務工作，我的身體會自動轉換，該工作時專心工作。」

她告訴ABC13電視台說，每天的假通勤不用花很長時間，「上班與下班之間約十分鐘左右，便足以分開工作與家庭兩個世界。」