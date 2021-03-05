路邊買烏龜染沙門氏菌 1人喪命 衛生專家警告

水龜腸道天然含有沙門氏菌，飼養者需小心。(取自CDC官網)

費城 衛生官員警告居民不要從路邊攤販處購買寵物龜，包括紐約 、賓州 等地爆發8例與爬行動物有關的沙門氏菌(salmonella)感染，並導致一名死亡。目前賓州和紐約衛生部門正在就此事進行調查，建議購買烏龜並且感到不適者儘快就醫。

費城衛生局發言人格羅(James Garrow)表示，死者在費城去世，並未公開細節，專家初步確定與寵物龜有關，「有人批發許多烏龜，然後在街邊出售，就像兜售瓶裝水一樣。賣家並不固定在一個地方，而是四處走動。」

感染沙門氏菌者中四人來自費城，四人來自德拉瓦郡(Delaware County)；類似感染可追溯到2月23日。

賓州衛生廳也發布警告，稱7例感染發生在10歲以下兒童中，但死者是一名成年人；至少四起感染由紅耳龜(Red-eared slider)造成，這些寵物龜均從街頭小販處購買。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，水龜腸道天然含有沙門氏菌，並通過糞便排出。無論是直接與烏龜接觸，還是通過缸內水、接觸烏龜接觸過的表面或物體，都可能使人類受到感染；1975年以來，CDC就禁止出售長度小於4吋的小水龜。

據州衛生廳資料，沙門氏菌病是胃腸道的嚴重感染。腹瀉是最常見的症狀，也可能導致發燒、頭痛、噁心和嘔吐。如果感染蔓延到血液、骨骼或關節，或對於幼兒、老年人和免疫系統較弱者，可能出現非常嚴重的情況。

費城疾病控制局代理局長Coleman Terrell指出，沙門氏菌感染是危險疾病，「大多數人不會想到，在路邊花幾塊錢購買一只小烏龜會導致如此嚴重的後果，但這種情況確實會發生。」

衛生專家建議購買寵物龜者採取以下步驟：

處理烏龜或換水後，請務必用肥皂和水洗手。

勿將海龜放在廚房、飯廳或任何處理食物的地方。

勿將烏龜放在浴室水槽、浴缸或嬰兒洗澡盆內。

處理烏龜時請勿進食、飲水或吸煙。

不要親吻或撫摸烏龜。

5歲以下的兒童、老人、孕婦和免疫力低下者應遠離烏龜。

當局也要求已購買紅耳龜者，不要將其釋放到當地河流中，因為它們是入侵物種。尋求幫助可致電費城動物控制小組：(267)385-3800。