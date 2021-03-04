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國民兵或延長駐守華府 國會大廈圍欄鐵網將持續數月

記者張筠／華盛頓報導
國會大廈附近的圍欄鐵網將持續數月。（記者張筠 / 攝影）
國會大廈附近的圍欄鐵網將持續數月。（記者張筠 / 攝影）

為應對極端分子攻擊國會、威脅華府安全的隱患，國會警察4日要求將國民兵(National Guard)駐守華府的時間延長兩個月，國防部官員表示已在審核該申請；國會警察也稱，國會附近的圍欄及鐵網將再持續至少幾個月。

自今年1月國會暴亂後，華府安全戒備一直沒有鬆懈，國會大廈附近的圍欄並未全部撤除，國民兵也沒有完全撤離華府，仍與國會警察和華府執法機構合作戒備，不過聯邦執法機構的3日指，情報顯示極右派民兵團體4日可能再度攻擊國會，甚至可能威脅民主黨眾議員的安全，因此聯邦與地方加強戒備，在國會大廈附近的圍欄上增設鐵網，並加派軍警在國會內外駐守。

1月的拜登總統就職典禮順利結束後，仍有逾5000位國民兵駐守華府，因應突發情況，這批國民兵原定駐守截至本月12日，不過民主黨眾議員密西根州的伊莉莎·斯洛特金(Elissa Slotkin)4日稱，國會警方已在過去36小時內向國防部申請將國民兵駐守華府的時間延長60天，且國民兵也開始在各州招募志願者；國防部官員隨後證實此事，表示五角大廈(Pentagon)已在審核該申請。

國土安全部發言人近日也曾表示，極端分子帶來的暴亂不會以1月6日的國會暴亂或總統就職典禮為終結，未來幾個月各地執法機構恐將面臨更大挑戰；國會警方表示，國會大廈附近的圍欄及鐵網將會維持至少幾個月。

部分國會議員擔憂華府治安及自身安全，伊莉莎·斯洛特金表示，現在亟需完整的治安計畫，國會附近不能永遠搭設圍欄鐵網，華府也不可能永遠依賴國民兵。

對於延長國民兵駐守華府一事，華府市長包瑟(Muriel Bowser)4日表示，不知道為何需要將「額外的軍警力量」(additional forces)延長至5月；她此前曾說，希望駐守華府的國民兵數量能逐漸減少，且不希望國會大廈總被圍欄阻隔。

國會大廈內外均有眾多國民兵把守。（記者張筠 / 攝影）
國會大廈內外均有眾多國民兵把守。（記者張筠 / 攝影）
1月的總統就職典禮結束後，仍有逾5000位國民兵駐守華府，如今隱患升級，華府軍警...
1月的總統就職典禮結束後，仍有逾5000位國民兵駐守華府，如今隱患升級，華府軍警力量再增加。（記者張筠 / 攝影）
為應對極端分子的潛在威脅，近日國會大廈附近的軍警力量增加。（記者張筠 / 攝影）
為應對極端分子的潛在威脅，近日國會大廈附近的軍警力量增加。（記者張筠 / 攝影）
國會大廈附近的圍欄一直未撤除，近日又增加鐵絲網，應對升級的隱患。（記者張筠 / ...
國會大廈附近的圍欄一直未撤除，近日又增加鐵絲網，應對升級的隱患。（記者張筠 / 攝影）

華府 國民兵 警察

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