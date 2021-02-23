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「滾回你的國家」是否為仇恨犯罪？伊檢察長：很難成立

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州檢察長羅武出席種族歧視雲端會議。(網路會議截圖)
伊利諾州檢察長羅武出席種族歧視雲端會議。(網路會議截圖)

伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)出席華埠更好團結聯盟主辦的「對抗種族歧視」雲端會議時表示，他來自海地移民家庭，家人與親友都曾有過歧視經驗，對於新冠疫情導致亞裔歧視問題嚴重「不應容忍也不能接受」，羅武也釐清指出，口頭騷擾例如「滾回你的國家」等，仇恨犯罪很難成立，但如因此遭身體攻擊受傷或對方有意威脅性命等，「仇恨犯罪」就會落實。

聯盟行政主任陳本恩、名譽主席陳增華、主席吳常義，以及伊州州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士、華諮處總裁劉國華、華聯會主席鄭征、美亞健康協會主任劉紅、華博會行政主任劉振斌、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍等均參與了會議。

伊州防範仇恨犯罪方面，羅武說，據他觀察，各地歧視的確有增加趨勢，發生地點遍布社區、交通工具、機場等，他鼓勵包括華裔在內的亞裔團結合作，踴躍舉發並利用檢察長辦公室的各項仇恨犯罪服務，官網並提供了中文表格可填寫舉報，網址：www.illinoisattorneygeneral.gov，或電郵到[email protected]，或打電話到(877)581-3692。

他說，檢察長辦公室也積極推動加強社交媒體監督使用仇恨字眼，支持所有遭仇恨犯罪攻擊的社區聯合呼籲facebook等社交媒體，監督任何使用或發布仇恨犯罪的文章、字眼，他也常與警察、檢察官等討論，確定「仇恨犯罪用語」的規範、處罰以及解釋案件，藉此重建警民信任關係。

在回應培德中心主任吳常義詢問口頭攻擊是否屬於仇恨犯罪時，羅武表示，口頭攻擊例如「滾回你的國家」未列入「仇恨」行為，但如遭毆打、推倒等身體傷害並提出證據，「仇恨犯罪」即成立，詳細規定，可查詢司法部網站：www.justice.gov/hatecrimes/learn-about-hate-crimes。

羅武也呼籲大家一旦成為受害者時，可多多利用該辦公室的「受害者協助熱線」(crime victims assistance line)電話：(800)228-3368或上官網申請金額補助。

仇恨犯罪 種族歧視 亞裔

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