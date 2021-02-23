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享受自然又兼具便利「舒適型露營」正流行

記者陳曼玲╱綜合報導
「舒適型露營」正流行。(Getaway Barber Creek官網)
「舒適型露營」正流行。(Getaway Barber Creek官網)

新冠疫情已經迫使民眾居家時間大增，趁著疫情出現和緩之際，越來越多人都想出遊透氣，然而住旅館人擠人、搭飛機需檢疫等憂慮，還是會讓不少民眾因而止步，坊間以「舒適型露營」(glamping)代替旅行的熱潮應運而生，且日益受到歡迎。

「舒適型露營」一詞結合了魅力(glamorous)和露營(camping)兩字，意思是既可在大自然中露營放鬆身心，又能在享受室內現代化設施的舒適。

看好「舒適型露營」的市場潛力，位在密西根州的Grand Junction地區，從芝加哥開車約兩個多小時的Getaway Barber Creek，共有41間獨棟小木屋，附近森林和小湖環繞，在疫情期大受歡迎，預約爆滿。

Getaway Barber Creek由Getaway公司設立，總裁史塔夫(Jon Staff)說，民眾到小屋中可以暫時遠離日常生活壓力，因此小木屋不會設置無線網路，室內備有浴室、床鋪、小廚房等便利設施，每戶門外還有營火。

Getaway去年的入住率近100%，為了強化防疫，每棟小屋都相隔50呎到150呎的距離，房客和職員不會有任何人身接觸，雙方僅透過電子郵件和簡訊取得房屋號碼和門鎖密碼，退房後由專人徹底清潔小屋。

全球都有據點的Glamping Hub公司在伊利諾州也設有舒適型露營物件，發言人葛雷夫頓(Olivia Grafton)說，去年該公司的小屋、樹屋和圓頂小屋(yurt)的預約數增加了250%。

位於伊州西北邊的Galena 市的Hawk Valley Retreat & Cottages也提供這類服務，東主沃許(John Walch)說，該公司去年6月重新開放後，客流穩定，該公司並提供住宿加早餐(bed&breakfast)服務，使民眾不僅有露營的自然野趣，還能得到旅行度假的享受。

芝加哥大學醫學院流行疾病學的副教授史奈德(John Schneider)說，這種獨立入住的小屋，是疫情期間旅行的極佳選擇。因為新冠病毒主要透過空氣傳播，而不是接觸物品表面。

「舒適型露營」正流行。(Getaway Barber Creek官網)
「舒適型露營」正流行。(Getaway Barber Creek官網)

疫情 芝加哥 密西根州

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