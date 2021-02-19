德州電價突飆 用戶自動扣款清零還倒欠

工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

極地風暴 侵襲德州 ，導致400多萬戶停電。但是嚴寒之下有電可用，事後看來卻可能是另一個災難的開始。雖然ERCOT（電力可靠委員會）負責德州90%區域的供電，但是剩下的10%卻是由獨立電商供電。由於需求大增，每度電的費用瞬間飆高，部分家庭這期電費的金額甚至高達萬元。

住在達拉斯西邊Willow Park的Pierce夫婦就告訴NBC News，極地風暴降臨之後，他們的電費過去幾天一路飆漲到將近1萬元。雖然他們很慶幸還有電可用，但是驚人電費卻可能讓他們接下來吃盡苦頭。Pierce夫婦的供應商是Griddy（網迪），電費原本是設定自動轉帳，但是現在不能再用，因為Griddy已經把戶頭的錢全扣光了，夫婦只好換用其他帳戶與信用卡先撐過寒冬再說。

NBC News報導，德州法律禁止企業利用天災謀取不當利益，但是目前仍不確定這些規定是否適用於電費帳單。非營利組織Texas Legal Services Center的執行律師Keegan Warren-Clem表示，聯邦對低收入 戶的補助也許可以發揮作用，但如果資格不符，類似Pierce夫婦的家就有三間臥室，那麼這些人也許就只能靠民間機構的協助了。

另外一位Griddy的用戶，來自哈爾頓市的Jose Del Rio就說，他等待出售的閒置兩房公寓，為了不讓水管凍爆，因此將空調設在60度，但是過去兩周的電費卻由一個月125至150元，飆漲到630元，而且因為帳戶被扣光，所以他還欠Griddy公司2600元。當他向Griddy抱怨時，對方卻說電價是由市場機制決定，近期內的價格已經提到每千度9000元，而不再是每千度50元的一般電價。Griddy還說，如果覺得太貴，可以考慮換用其他家的電。

Reliant Energy的用戶也沒好到哪去。曼斯菲爾德（Mansfield）的Veronica Garcia說，2月11日時，電費還只有63元，但3月應繳的電費現在可能已有114元至133元。而且因為停電，她還在16日搬到婆婆家暫住，因此家裡根本沒用電。Veronica Garcia說，如果業者還有良心的話，就不該收那麼高的電費，因為一切都是天災造成的。不過Reliant Energy回應，假設用戶受到天災影響，應該直接與公司連絡，討論解決之道，而不是向NBC News訴苦。