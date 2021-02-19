我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗打1劑效力達85% 一般冰箱能儲存2周

「美國回來了」 拜登促美歐合作應對中俄

德州電價突飆 用戶自動扣款清零還倒欠

編譯組／綜合報導
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

極地風暴侵襲德州，導致400多萬戶停電。但是嚴寒之下有電可用，事後看來卻可能是另一個災難的開始。雖然ERCOT（電力可靠委員會）負責德州90%區域的供電，但是剩下的10%卻是由獨立電商供電。由於需求大增，每度電的費用瞬間飆高，部分家庭這期電費的金額甚至高達萬元。

住在達拉斯西邊Willow Park的Pierce夫婦就告訴NBC News，極地風暴降臨之後，他們的電費過去幾天一路飆漲到將近1萬元。雖然他們很慶幸還有電可用，但是驚人電費卻可能讓他們接下來吃盡苦頭。Pierce夫婦的供應商是Griddy（網迪），電費原本是設定自動轉帳，但是現在不能再用，因為Griddy已經把戶頭的錢全扣光了，夫婦只好換用其他帳戶與信用卡先撐過寒冬再說。

 NBC News報導，德州法律禁止企業利用天災謀取不當利益，但是目前仍不確定這些規定是否適用於電費帳單。非營利組織Texas Legal Services Center的執行律師Keegan Warren-Clem表示，聯邦對低收入戶的補助也許可以發揮作用，但如果資格不符，類似Pierce夫婦的家就有三間臥室，那麼這些人也許就只能靠民間機構的協助了。

另外一位Griddy的用戶，來自哈爾頓市的Jose Del Rio就說，他等待出售的閒置兩房公寓，為了不讓水管凍爆，因此將空調設在60度，但是過去兩周的電費卻由一個月125至150元，飆漲到630元，而且因為帳戶被扣光，所以他還欠Griddy公司2600元。當他向Griddy抱怨時，對方卻說電價是由市場機制決定，近期內的價格已經提到每千度9000元，而不再是每千度50元的一般電價。Griddy還說，如果覺得太貴，可以考慮換用其他家的電。

Reliant Energy的用戶也沒好到哪去。曼斯菲爾德（Mansfield）的Veronica Garcia說，2月11日時，電費還只有63元，但3月應繳的電費現在可能已有114元至133元。而且因為停電，她還在16日搬到婆婆家暫住，因此家裡根本沒用電。Veronica Garcia說，如果業者還有良心的話，就不該收那麼高的電費，因為一切都是天災造成的。不過Reliant Energy回應，假設用戶受到天災影響，應該直接與公司連絡，討論解決之道，而不是向NBC News訴苦。

 

德州 風暴 低收入

上一則

失溫 德州猴子凍死 猩猩心臟病故

延伸閱讀

失溫 德州猴子凍死 猩猩心臟病故

失溫 德州猴子凍死 猩猩心臟病故
克魯曼評德州大斷電：能源政策謬誤 卻牽拖風電

克魯曼評德州大斷電：能源政策謬誤 卻牽拖風電
德州遇暴雪襲擊 拜登：全力協調救災 下周可能前往勘災

德州遇暴雪襲擊 拜登：全力協調救災 下周可能前往勘災
德州暴風雪大停電 唯一營業披薩店員工忙到累癱

德州暴風雪大停電 唯一營業披薩店員工忙到累癱
快看世界／急診室淹水、天花板塌陷...德州醫院忙亂

快看世界／急診室淹水、天花板塌陷...德州醫院忙亂
德州求生╱融雪當水喝 水桶接雨水沖廁所

德州求生╱融雪當水喝 水桶接雨水沖廁所

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了
拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡

移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡
蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪