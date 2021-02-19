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失溫 德州猴子凍死 猩猩心臟病故

編譯組／綜合報導
Primarily Primates的狐猴。（Primarily Primate網頁）
Primarily Primates的狐猴。（Primarily Primate網頁）

德州大停電，凍死的不只有人類，還有人類的靈長類近親。貝克薩爾縣（Bexar County）的動物保育中心Primarily Primates因為斷電，無法讓園內的猩猩、猴子保持體溫，因此不少猴子、狐猴、猿猴死於失溫。另外一隻58歲黑猩猩Violet的直接死因雖然不是低溫，但過於寒冷卻讓身體本來就不好的牠心臟病發。

負責管理Primarily Primates的是Friends of Animals，負責人斐若（Priscilla Feral）接受NBC News訪問時直稱，狀況簡直糟透了，員工們幾乎24小時都得守著動物們，並且將牠們趕進較為溫暖的房間，雖然多數年輕的猴子願意配合，但是年長的領頭猴卻抵死不從，最後有多隻死於戶外嚴寒之中。

雖然目前的死亡數維持在12隻，但園方擔心數字還會增加。Primarily Primates為於聖安東尼奧市附近，占地78英畝，因此目前難以徹查園內到底有多少動物凍死。但是為了保護動物，工作人員也必須冒著失溫的風險，因為電力中斷、道路不通，他們只能靠發動的車輛取暖，30至40分鐘輪班照顧動物。

 因為防寒物資短缺，園方15日還向聖安東尼奧動物園求助，除了將園內收容不下的動物轉移到動物園或其他保育區，並藉聖安東尼奧動物園之名向外界發起募資活動，希望民眾捐出毛毯、手電筒、發電機、暖爐、燃料與動物保溫箱。另外也向大眾徵集糧食、飲水，以供園內員工使用。多出來的燃料，Primarily Primates則承諾會好好保管，以免類似情況再度發生。

動物園 心臟病 德州

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