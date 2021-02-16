自認「鐵血硬漢」者 接種疫苗意願低

新州 16日報告3144例新增新冠病毒感染確診病例，單日31人染疫死亡。統計顯示該州超過100萬人已接種首劑疫苗 ，完成全部兩劑疫苗接種者則有超過38萬6000人。一項最新調查顯示，認為自己是「硬漢」的男性通常不願打疫苗，且染疫風險更高。

新州政府目標是70%成年人接種疫苗，而菲爾萊狄更斯大學(Fairleigh Dickinson University，FDU)最新民調顯示，男性比起女性更不願意接種疫苗或遵守防疫 規定。研究認為部分男性潛意識覺得不做防範是「彰顯男子氣概」(masculinity)的表現。

調查樣本包括6000多名受訪者，他們被要求將性別身份從「完全男性化」到「完全女性化」六個等級。大約三分之二(68％)的美國男性稱自己為「硬漢」(完全男性化)，而認同自己「完全女性化」的女性為57％；大約4％的男性稱自己為女性，而8％的女性則稱自己為男性。

調查顯示，認為自己是「硬漢」的男性更有可能對疫苗持懷疑態度：其中21％表示他們極不可能接受疫苗接種，而其他男性中這一比例為17％。

「硬漢」也有更大概率是口罩懷疑論者：其中10％認為戴口罩對健康有害，而其他男性僅為6％；與其他男性中的13％相比，有17％的人認為口罩不舒服；其中有24％認同「我們生活在一個自由的國家，沒有人能強迫我戴上口罩」的說法；而其他男性認同比例分別為17％和18％。

FDU民意調查主任卡西諾(Dan Cassino)指出，許多男人認為強硬是男性化的一部分，這意味著不戴口罩或接種疫苗；他們認為他們足夠堅強以抵抗病毒，「他們潛意識覺得拒絕打疫苗或戴口罩，是男人展示自己有多堅強的一種公開方式。」

衛生專家呼籲民眾無論是否覺得自己足夠強硬，都應做好防疫措施來保護家人。州長墨菲則暗示如果疫情持續好轉，將逐步取消目前的一系列防疫法規，但要求民眾不應提前放鬆警惕。