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本地工廠關閉裁員 新州市長抵制餅乾奧利奧

記者謝哲澍／新澤西州報導
新澤西州麗原市(Fair Lawn)以生產經典餅乾奧利奧(Oreo)而聞名的地標性工廠納貝斯克(Nabisco)，將在夏末前永久關閉，估計600名員工將因此失業。圖為超市內販售的奧利奧餅乾。Getty Images
新澤西州麗原市(Fair Lawn)以生產經典餅乾奧利奧(Oreo)而聞名的地標性工廠納貝斯克(Nabisco)，將在夏末前永久關閉，估計600名員工將因此失業。圖為超市內販售的奧利奧餅乾。Getty Images

新澤西州麗原市(Fair Lawn)以生產經典餅乾奧利奧(Oreo)而聞名的地標性工廠納貝斯克(Nabisco)，將在夏末前永久關閉，估計600名員工將因此失業。當地市民在市政會議上發起抵制奧利奧行動，並得到市長佩盧索(Kurt Peluso)相應。

納貝斯克北美企業和政府事務高級總監Laurie Guzzinati稱，做出這一決定是基於對地理位置、基礎設施和製造能力的綜合考慮。她表示計畫將分階段降低產量，新州麗原市和喬治亞亞特蘭大(Atlanta)兩個工廠的生產預期都將在夏天停止。

其母公司億滋國際(Mondelez International)聲明稱，年薪員工將獲得遣散費和其他福利，包括外派服務和其他過渡支持；小時工的過渡支持，包括遣散費和其他福利，將與代表他們的工會協商。

代表麗原市納貝斯克員工的工會主席Richard Nazzaro抨擊公司決定，指他們的做法對那些「在疫情中冒著健康風險、一直忠心耿耿工作的員工來說是可恥的」，稱該決定不過是億滋國際從2015年開始將工作轉移到墨西哥的計畫的延伸，當地719工會此前曾舉行集會反對這一計畫。

億滋國際以Nabisco品牌生產經典餅乾，包括奧利奧和Chips Ahoy、Nilla Wafers和Ritz Crackers。該公司總部設在新州東漢諾威(East Hanover)，麗原市工廠則是該區208號公路上的著名地標。

包括新州州長墨菲和當地許多官員曾試圖挽留工廠，但並未成功。市長佩盧索表示，看到它的消失，很多人都感到心碎，「我會和居民們一起抵制一切納貝斯克旗下的食品，並尋找奧利奧的替代品。我覺得本地的巧克力餅乾就不錯。」

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